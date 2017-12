ALIMAN - Sistemele de alimentare cu apă, aproape finalizate

Primăria Aliman a demarat, în iunie 2007, un proiect de amenajare şi reabilitare a unui sistem de alimentare cu apă în trei dintre satele aflate pe raza administrativă a comunei. În prezent, proiectul se află pe ultima sută de metri. Potrivit declaraţiilor primarului comunei, Gheorghe Topalu, lucrările din acest proiect, derulate în cele trei sate, Aliman, Dunăreni şi Vlahi, vor fi finalizate în aproximativ o lună. „La Aliman şi la Dunăreni aveam sisteme de alimentare vechi din 1974, cu ţevi din oţel, care nu mai funcţionau eficient şi aveau multe pierderi de apă, iar la Vlahi nu exista o astfel de reţea, locuitorii satului alimentîndu-se la cele patru fîntîni din localitate”, a declarat Topalu. Proiectele se derulează în baza Hotărîrii de Guvern nr. 577 din 25 septembrie 1997, pentru aprobarea programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice. La Aliman, valoarea lucrărilor pentru amenajarea reţelei de apă ajunge la opt miliarde de lei, la Dunăreni, costurile sînt de 21,5 miliarde de lei, iar la Vlahi, de 12 miliarde de lei. Valoarea totală a realizării celor trei sisteme de alimentare cu apă ajunge la 41,5 miliarde de lei vechi. „La Vlahi, iniţial am elaborat proiectul prin Ordonanţa 7 din 2006, în baza căruia am şi primit 750 de milioane lei, însă am continuat finanţarea lucrărilor prin HG 577/1997”, a mai spus Topalu. Administraţia locală este cofinanţator în acest proiect şi contribuie cu 10% din valoarea întregii investiţii.