Alina Eremia le predă copiilor și adolescenților „Ora de net“

Când vine vorba despre mediul online, copiii şi adolescenţii par să le dea lecții adulților. Însă ei sunt și cei mai vulnerabili. De aceea, cântăreaţa de muzică pop-dance Alina Eremia a fost aleasă ca ambasador al campaniei „Siguranţa pe internet”, lansată de Organizaţia „Salvaţi Copiii” România. Ea le va vorbi copiilor şi adolescenţilor despre navigarea în siguranţă în mediul online pe portalul (interactiv) www.oradenet.ro, concept digital nou.

„Mă bucur să fiu alături de cei de la „Salvaţi Copiii” România în acest proiect ambiţios. „Ora de net” are ca scop promovarea utilizării responsabile a internetului. De-a lungul timpului şi eu am asistat la acţiuni de cyberbullying, dar nu am ştiut care este cel mai potrivit mod în care să reacţionez. Pentru că sunt mereu conectată la reţelele de socializare datorită activităţii mele profesionale, mi se pare important să aduc acest mesaj mai aproape de voi”, a declarat Alina Eremia, ambasadoarea acestei campanii.

„Prin „Ora de net” ne dorim să aducem conceptul de siguranţă în mediul online mai aproape de zona educaţională, atât de familiară copiilor. Considerăm că „Ora de net” este ora cea mai interactivă, la care toţi copiii vor participa cu plăcere, fără absenţe. Adăugăm acestui aspect şi faptul că „Salvaţi Copiii“ derulează mare parte dintre activităţile de prevenţie şi informare chiar în mediul şcolar. Astfel, am creat acest spaţiu virtual, unde copiii, dar şi părinţii pot învăţa alături de profesorii cool, apropiaţi generaţiei lor, despre comportamentul constructiv în mediul online şi despre interacţiunile de pe internet”, a spus preşedintele executiv al Organizaţiei „Salvaţi Copiii“ România, Gabriela Alexandrescu.

Alina Eremia s-a născut pe 15 decembrie 1993 în Buftea, România. A studiat pianul la Şcoala de Muzică şi Arte nr. 1 din Bucureşti, reprezentând România, în anul 2005, la Eurovision Junior cu melodia „Ţurai”. Ca artist solo, s-a lansat pe piaţa muzicală în toamna anului 2012, cu piesa „With or without You", o colaborare cu Mister Z. A urmat, în aprilie 2013, al doilea single solo, „Tu eşti vara mea”, care a strâns peste 5,5 milioane de vizualizări pe YouTube. În noiembrie 2013, Alina a avut prima colaborare din cariera ei cu un cântăreţ de rap, Vescan, lansând piesa „În dreapta ta”.

