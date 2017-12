Alte instigări la violenţă în procesul criminalului în serie Remus Ştefan Chiper

Judecătorii Tribunalului Constanţa l-au audiat, ieri, pe Remus Ştefan Chiper, bărbatul acuzat că a omorît cu sînge rece trei bărbaţi şi a aruncat trupurile acestora în canalul Dunăre-Marea Neagră pentru a intra în posesia maşinilor acestora. Procesul riscă să se transforme într-un şir de violenţe fără precedent în condiţiile în care rudele victimelor instigă la omor şi ură rasială pentru a-şi răzbuna moartea celui drag. Remus Ştefan Chiper şi-a recunoscut faptele în faţa instanţei, descriind cu lux de amănunte filmul crimelor. Şedinţa de judecată nu a fost lipsită de emoţii avînd în vedere că, la termenul precedent, rudele uneia din victime au aruncat spre boxa acuzaţilor cu papuci şi cu sticle din plastic. Forţe de ordine concentrate ieri la şedinţă de judecată au fost cu totul impresionante, în sală fiind prezenţi cinci jandarmi, patru gardieni ai Penitenciarului Poarta Albă, doi luptători ai forţelor speciale, un poliţist în civil, precum şi trei poliţişti sub acoperire. Oamenii de ordine au permis accesul publicului în sală doar în limita locurilor disponibile şi nu înainte ca fiecare persoană să fie controlată cu detectorul de metale. Înainte de audierea inculpatului, care pe toată durata şedinţei a stat cu spatele la public, părţile vătămate au cerut daune materiale şi morale în valoare de 7,8 miliarde lei vechi. Tatăl lui Neagu Pătru a solicitat despăgubiri de un miliard lei vechi, urmaşii lui Claudiu Bărbulescu de 3,3 miliarde, iar rudele lui Omer Arun, ultima victimă a acuzatului, de 3,5 miliarde lei. Remus Ştefan Chiper şi-a motivat crimele în faţa judecătorului, susţinînd că uciderea acelor persoane şi vînzarea maşinilor care le aparţineau a fost singurul mod în care ar fi putut face rost de bani pentru a achita o datorie. „În urmă cu doi ani am avut probleme cu banii. Am împrumutat diferite sume de la mai multe persoane, aprox. 30.000 euro pe care nu am reuşit să îi restitui în totalitate, chiar dacă am ipotecat toate proprietăţile la care am avut acces, inclusiv cea a socrilor mei. În decembrie 2005, am mers în Oborul de maşni pentru a identifica potenţiale victime. Pe Pătru Neagu

l-am contactat prin intermediul telefonului mobil afişat pe autoturismul scos la vînzare. Ne-am întîlnit la Casa de Cultură, unde am convenit asupra preţului maşinii, 16 mii de euro. L-am invitat la domiciliul meu pentru a încheia tranzacţia. El s-a aşezat pe un scaun cu spatele la mine, iar eu am luat un ciocan, dinainte pregătit, cu care l-am lovit de mai multe ori în cap. L-am împachetat în nişte folii din plastic, iar la lăsarea nopţii am condus pînă pe malul Canalului Dunăre - Marea Neagră, în zona localităţii Agigea, şi am arucat cadavrul în apă. Pe Claudiu Bărbulescu l-am otrăvit cu furadan după ce am vîndut autoturismul lui Pătru Neagu cu 12 mii de euro, bani cu care mi-am achitat o parte din datorii. În martie 2006 am mers iar la Obor, unde l-am cunoscut pe Omer Arun. Ne-am întîlnit şi am convenit să-i plătesc pentru un autoturism de lux 23 mii de euro. Ulterior l-am invitat la domiciliul meu unde l-am omorît lovindu-l cu ciocanul în cap“, a relatat Remus Ştefan Chiper în declaraţia de inculpat. Bărbatul a mai precizat că nu intenţiona să o omoare pe Elena Lăcrămioara Iordache, cea căreia îi solicitase ajutorul pentru vînzarea autovehiculului ultimei sale victime. Rudele lui Arun Omer nu au mai putut protesta în sala de judecată, însă s-au desfăşurat în afara Palatului de Justiţie cu pancarte pe care erau scrise mesaje care cerau moartea acuzatului. Ei au adus pe treptele Palatului un manechin înfăşurat în folie de plastic care înfăţişa modul în care şi-au găsit sfîrşitul victimele criminalului în serie. „Băiatul meu a fost omorît de acest criminal Chiper Ştefan. Am adus acest manechin ca să vadă lumea cu cît sînge rece îi omora, cum îi împacheta şi apoi îi arunca în apă. Îi lovea cu un ciocan de 2-3 kg şi după ce le lua vieţile, îi împacheta în saci de plastic şi îi lega cu scotch. Pe acest criminal, noi, familia Omer, l-am prins şi l-am dat pe mîna poliţiei. La ora actuală ştim unde locuieşte familia lui Chiper şi nu îi vom lăsa în pace pentru că trebuie să plătească pentru ceea ce a făcut el. Familia Chiper o să-şi găsească liniştea acolo unde este băiatul meu. Acest criminal merită pedeapsa capitală. Dacă nu-şi va pune capăt zilelor în penitenciar, o să am eu grijă de familia lui, o să-i omor personal”, a declarat mama victimei Arun Omer.