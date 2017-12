Am învins hepatita C!

Hepatita C este vindecabilă după ce a fost aprobat, la nivel mondial, un nou tratament, însă în România, din păcate, pacienţii nu au primit nici măcar terapiile folosite de europeni încă de acum trei ani şi care acum sunt considerate depăşite, a declarat vineri, la conferinţa cu tema "Actualităţi în hepatologie", prof. dr. Marcel Tanţău, membru al comisiei de experţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS). România este ţara europeană cu cea mai mare prevalenţă a hepatitelor. Statisticile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii ne plasează pe locul 4 la nivel mondial ca rată a mortalităţii cauzate de afecţunile hepatice: 44,5 decese la suta de mii de locuitori, în condiţile în care media europeană este de 15 decese. În prezent, standardul terapeutic în tratarea hepatitei C este acela al triplei terapii, la care pacienţi europeni au acces de aproximativ trei ani, spre deosebire de pacienţii români, care sunt încă trataţi prin dublă terapie. Mai mult, potrivit prof. dr. Oliviu Pascu, preşedintele Comisiei de Gastroenterologie şi Hepatologie din cadrul Ministerului Sănătăţii, accesul la tratament al pacienţilor români cu hepatită C este condiţionat de înscrierea pe listele de aşteptare, iar şansele de vindecare sunt sub 50%, prin comparaţie cu tripla terapie, a cărei rată de succes este de aproape 100% în majoritatea cazurilor. “În plus, nu există o strategie naţională în ceea ce priveşte hepatitele, un program naţional şi nici un buget. Din păcate, introducerea noilor tratamente a fost amânată. Autorităţile pot găsi formule ca să acopere costurile noilor terapii. Pot negocia cu firmele care pot oferi reduceri de preţuri în condiţiile în care achiziţionează medicaţie pentru 1,6 milioane de pacienţi, şi nu doar 500.000, câţi sunt în Germania”, a spus prof. dr. Pascu. La rândul său, preşedintele Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie, prof dr. Ioan Sporea, a spus că trebuie luate în considerare diferite variante care să permită urgentarea includerii pe lista de medicamente compensate a moleculelor necesare triplei terapii. “Accesul la tripla terapie înseamnă un beneficiu major atât pentru pacienţi, cât şi pentru statul român. Au fost nenumărate cazuri de pacienţi cu hepatita C care s-au vindecat în urma tratamentului cu triplă terapie şi, astfel, aceşti pacienţi s-au putut reintegra foarte repede în societate şi la locul de muncă, nemaifiind o povară pentru sistemul de sănătate. În România, din păcate, statul român pierde în continuare foarte mulţi bani netratând pacienţii cu terapiile inovatoare”, a adăugat prof. dr. Sporea. Medicii spun că “asistăm la începutul unei noi ere în terapia hepatitei C, cea a terapiei orale, care nu mai presupune utilizarea interferonului”.