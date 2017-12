Ambulanţa, în impas…

Serviciul Judeţean de Ambulanţă (SAJ) Constanţa se află, în zilele aglomerate, în imposibilitatea de a mai onora absolut toate solicitările. Aşa cum am tot precizat în ultima perioadă, lipsa personalului este principala problemă cu care se confruntă SAJ. Asta nu înseamnă că nu se face o triere riguroasă a tuturor solicitărilor. Directorul SAJ, dr. Vasile Popescu, a cerut Ministerului Sănătăţii (MS) o deblocare a opt posturi de asistenţi medicali şi patru de medici. Însă, până la primirea unui răspuns, conducerea SAJ face fel şi fel de artificii şi calcule pentru a trimite autosanitarele la solicitări. Cum nu pot fi onorate toate solicitările, au început să apară şi reclamaţiile la adresa SAJ Constanţa. Unele justificate, altele nu. O tânără de 26 de ani a reclamat, ieri dimineaţă, că autosanitara a ajuns la caz cu o întârziere de circa o oră, din fericire starea sa de sănătate nu era una atât de gravă, aşa că nu au fost probleme.

TRANSFERURI. Directorul SAJ a explicat că, nu de puţine ori, au fost nevoiţi să cheme două echipaje de acasă, din timpul liber, în caz contrar nu se reuşea asigurarea nici măcar a urgenţelor. „În dimineaţa de ieri, patru maşini erau la Bucureşti. Transportau bolnavi transferaţi de la Spitalul de Urgenţă Constanţa, iar în jurul orei 13,00 a plecat şi a cincea maşină. În medie, cam două sau trei maşini sunt plecate cu astfel de cazuri”, a declarat dr. Popescu. Atunci când s-a impus, conducerea SAJ a mai apelat şi la colegii substaţiilor Hârşova şi Băneasa. „Ei au mai mulţi şoferi şi am adus câţiva aici pentru că nu facem faţă solicitărilor din municipiu”, a spus directorul. Aşa cum am mai precizat, SAJ Constanţa are nevoie, pentru o bună funcţionare, de 48 de angajaţi.