Șansă pentru cei care vor să fie ucenici în Germania

Angajatorii nemţi caută mână de lucru din alte țări, inclusiv din România. Un program finanțat de Ministerul Federal al Muncii și Afacerilor Sociale din Germania oferă tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 27 ani posibilitatea să se angajeze în această țară ca ucenici, timp de trei ani. Programul de formare profesională duală ”The job of my life” este destinat tinerilor din țările membre ale UE și ale Spațiului economic european și din Elveția. El presupune ca tinerii să desfășoare o activitate practică la un angajator timp de 3 - 4 zile pe săptămână, perioadă în care pot învăța secretele meseriilor pentru care au aplicat. În plus, ei vor fi plătiți pentru activitatea lor. În paralel, vor participa la cursuri de formare profesională, între 8 și 12 ore pe săptămână, unde vor studia partea teoretică. În Germania sunt 350 de meserii pentru care se pot organiza cursuri de formare profesională duală. Se asigură cursuri de limba germană atât în România, cât și în Germania. Pentru mai multe detalii legate de programul ”The job of my life”, puteți accesa site-ul https://www.thejobofmylife.de/en/home.html.

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM? Pentru a beneficia de ucenicie, tinerii trebuie să dispună de o diplomă de studii (școală profesională, Bacalaureat sau licență, fără diplomă de master). O altă condiție este ca, până în momentul înregistrării în acest program, ei să nu fi locuit în Germania pe o perioadă mai mare de 3 luni și să nu fi beneficiat de ucenicie/stagiatură în țara de origine sau în altă țară. Un seminar de informare referitor la acest program se va desfășura mâine, începând cu ora 10.00, la sediul Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București, str. Spătarul Preda nr. 12, corp clădire A - sala de consiliu, Sector 5.