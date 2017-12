Ștefan Bănică, regizor și actor în „Desculț în parc”

A mai rămas doar o zi până la super-comedia romantică „Desculț în parc”, de Neil Simon, care îl are cap de afiș pe unul dintre cei mai în vogă artiști români, Ștefan Bănică. Spectacolul se va juca pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor, mâine, de la ora 19.00, iar constănțenii își mai pot procura bilete la prețurile de 60 și 80 de lei, de la sediul instituției gazdă.

Comedia „Desculț în parc” îl aduce la Constanța pe îndrăgitul Ștefan Bănică în dublă ipostază, de regizor și actor. Alături de Ștefan Bănică, din distribuție mai fac parte: Răzvan Vasilescu, Diana Cavallioti, Ileana Cernat și Șerban Georgevici.

Având la bază excepționalul text al americanului Neil Simon, comedia „Desculț în parc” / „ Barefoot in the Park” a reprezentat, de-a lungul ultimelor patru decenii, o provocare pentru numeroși regizori din întreaga lume. Celebră rămâne și ecranizarea textului, din 1967, cu Jane Fonda și Robert Redford în rolurile principale, filmul fiind realizat imediat după succesul de pe Broadway al piesei lui Neil Simon. În 1968, pentru „Desculț în parc", Simon a fost nominalizat la premiile Writers Guild of America pentru cel mai bun scriitor american de comedie.

Piesa „Desculţ în parc", în regia lui Ştefan Bănică, dar cu o altă distribuție, din care făcea parte și Mitică Popescu, a avut premiera în 2009, la Bucureşti. Spectacolul s-a jucat cu succes atât pe scenele din Capitală, cât și din țară. La Constanța, „Desculț în parc” s-a mai jucat cu prima distribuție în anul 2010, tot la Casa de Cultură a Sindicatelor.