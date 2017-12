Știri pe scurt

Două titluri balcanice pentru culturiștii de la CS Farul

La finalul săptămânii trecute, la Reghin, au avut loc Campionatele Balcanice de Culturism, la care au luat startul și cinci sportivi de la CS Farul Constanța, pregătiți de Cristian Mihăilescu. Doi dintre aceștia au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, Răzvan Șindelaru impunându-se în proba de fitness seniori, în timp ce Oana Diana Beatrix a câștigat la bikini fitness, în întrecerea junioarelor, +1,63m. În schimb, Lăcrămioara Popa s-a clasat pe locul 5 la bodyfitness, iar Răzvan Marcoci și Daniel Popa au ratat calificarea în finala probei „man physique”.

LPS „Nicolae Rotaru”, campioană pe echipe la juniori I la tenis de masă

Săptămâna trecută, la Câmpulung Muscel, s-a desfășurat Campionatul Național de tenis de masă pe echipe rezervat juniorilor I. LPS „Nicolae Rotaru”, în componența Cristi Pletea, Denis Țarna și Alin Maran, a avut un parcurs excelent, câștigând titlul național. În runda finală, constănțenii au trecut de CS Pristavu Câmpulung I, cu 4-2, de CS Pristavu Câmpulung II, cu 4-2, și de CSM Bistrița, cu 4-0.

România, medalie de argint la Cupa Mondială la spadă

Echipa României, formată din Ana Maria Brânză, Simona Gherman, Simona Pop și Loredana Dinu, a câştigat, duminică, medalia de argint la etapa de Cupă Mondială la spadă senioare de la Johannesburg, informează frscrima.ro. România a înregistrat la Johannesburg următoarele rezultate: 21-19 cu Polonia - pe tabloul de 16, 23-18 cu Ucraina - pe tabloul de 8, 34-21 cu Franţa - în semifinale şi 24-26 cu China - în finală.

Argint pentru Vlăduţ Simionescu la Grand Prix-ul de judo de la Zagreb

Vlăduţ Simionescu a câştigat medalia de argint la categoria +100 kg din cadrul Grand Prix-ului de judo de la Zagreb, competiţie dotată cu premii totale de 100.000 de dolari. Simionescu a câştigat Grupa D, după victorii în faţa lui Muhammadmurod Abdurahmonov (Tadjekistan) şi Barna Bor (Ungaria), iar în semifinale l-a învins pe rusul Andrei Volkov. În finala categoriei, Vlăduţ Simionescu a pierdut în fața lui Iakov Hamo (Ucraina), cucerind astfel medalia de argint. La aceeaşi categorie, Daniel Natea a fost eliminat în turul 2 al Grupei C, de către Volkov. La 100 kg, Valentin Radu a fost învins în primul tur de polonezul Jakub Wojcik, iar Emanuel Rădulescu a pierdut tot în primul tur, la 90 kg, în fața americanului Colton Brown. În limitele categoriei 81 kg, Cristian Bodîrlău a trecut în primul meci de croatul Dominik Druzeta, dar apoi a fost învins de austriacul Marko Bubanja. La aceeași categorie, Zoltan Farkas a pierdut în fața moldoveanului Dorin Gotonoagă. România a participat la Zagreb cu 16 sportivi, Andreea Chițu obținând aurul la categoria 52 kg, iar Corina Căprioriu, vicecampioana olimpică de la Londra, s-a clasat pe locul 5 la 57 kg. La competiție au participat 433 de judoka din 55 de țări, 256 la masculin și 177 la feminin.

Ciclistul Serghei Țvetcov va fi primul participant român în Turul Italiei

Ciclistul român Serghei Țvetcov este primul rutier din țara noastră care participă la Turul Italiei, el urmând să se alinieze la startul din 9 mai alături de coechipierii săi de la echipa pro-continentală Androni-Sidermec, una dintre formațiile invitate la ediția 2015 a primului mare tur al sezonului, conform listelor oficiale date publicității luni de site-ul oficial al Giro 2015. Țvetcov, născut în 29 decembrie 1988 la Chișinău și naturalizat român în 2013, devine al cincilea ciclist din România care dispută un mare tur, după ce în 1936, la Turul Franței, au fost prezenți Nicolae Țapu, Virgil Mormocea, George Hapciuc și Constantin Tudose. Lider al echipei Androni-Simerdec pentru Il Giro 2015 a fost desemnat italianul Franco Pellizotti, care va mai fi ajutat în competiția pentru tricoul roz de Marco Bandiera, Francisco Chicchi, Tiziano Dall'Antonia, Marco Fraporti, Oscar Gatto și Gianfranco Zilioli.

Echipele din SuperLiga de rugby vor participa la ediția inaugurală a Cupei Regelui

Cele șase echipe care activează în SuperLiga de rugby se vor confrunta într-o nouă competiție, care va debuta la jumătatea lunii iunie, Cupa Regelui. Astfel, CSM Știința Baia Mare, Saracens Timișoara RCM UVT, bucureștenele Steaua, Dinamo și CSM Olimpia plus Universitatea Cluj vor fi împărțite în două grupe a câte trei echipe, iar meciurile se vor disputa în sistem tur-retur. Prima parte a competiției este programată la 13, 20 și 27 iunie, returul fiind prevăzut pentru 1, 8 și 15 august. După aceste șase etape se va întocmi un clasament, urmând ca la 29 august să se dispute pe terenuri neutre semifinalele, după sistemul 1A - 2B și 1B - 2A. O săptămână mai târziu, la 5 septembrie, Stadionul Național „Arcul de Triumf” din București va găzdui finala, trofeele urmând să fie oferite de către Casa Regală a României.

România, pe primul loc în clasamentul pe medalii la CM de Qwan Ki Do

Delegaţia României a ocupat primul loc în clasamentul pe medalii la Campionatele Mondiale de Qwan Ki Do de la Bruxelles, cu trei medalii de aur, zece de argint şi nouă de bronz, a anunţat, ieri, vicepreşedintele Federaţiei Române de Arte Marţiale, Ovidiu Covaci, într-o conferinţă de presă. „Avem aici de faţă doar cei trei sportivi care au obţinut titlul de campioni mondiali. Lotul a fost mai numeros, am obţinut, în afară de cele trei medalii de aur, zece de argint şi nouă de bronz. Per total, România a obţinut locul 2 la puncte, dar la numărul de medalii am fost pe primul loc, cu 22 de medalii”, a declarat Covaci. La evenimentul organizat la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului a participat şi preşedintele Federaţiei Internaţionale de Qwan Ki Do şi fondatorul acestui stil de arte marţiale, Pham Xuan Tong, care s-a arătat încântat de performanţele sportivilor români. Ministrul Tineretului şi Sportului, Gabriela Szabo, a declarat că încurajează federaţiile să organizeze cât mai multe competiţii internaţionale în România, pentru a contribui astfel la dezvoltarea sportului. La conferinţa de presă au participat şi preşedintele Federaţiei Române de Arte Marţiale, Florentin Marinescu, secretarul general al FRAM, Petru Grindeanu, sportivi medaliaţi şi antrenori. Qwan Ki Do este o artă marţială creată în 1981, în oraşul francez Toulon, de către maestrul vietnamez Pham Xuan Tong. Qwan Ki Do îşi trage originile din punct de vedere tehnic din artele marţiale chineze şi din cele vietnameze.

Un rugbyst galez a decedat după ce i s-a făcut rău la un meci

Internaţionalul galez al echipei de rugby Keighley Cougars, Danny Jones, a încetat din viaţă duminică, după ce i s-a făcut rău la un meci, fiind posibil ca el să fi suferit în timpul jocului un stop cardiac, a anunţat Rugby Football League. Sportivul în vârstă de 29 de ani s-a prăbuşit după ce a fost înlocuit, la partida din deplasare cu London Skolars. Lui Jones i s-au acordat îngrijiri pe teren, după care galezul a fost tranportat la spital, unde a încetat din viaţă duminică seară.

Record de spectatori la Marele Premiu de motociclism viteză de la Jerez

Consilierul pentru turism din cadrul Consiliului Local al Andaluziei, Luciano Alonso, a afirmat că Marele Premiu al Spaniei la motociclism viteză, disputat la finele săptămânii trecute pe circuitul din Jerez, a fost un succes grație prezenței a 243.570 de spectatori, cu 14.000 mai mulți decât la cursa din 2014. Alonso a precizat că aceste date confirmă „extraordinara putere de atracție ce o are prestigioasa competiție, reprezentând o magnifică ocazie de promovare a Andaluziei ca destinație turistică”. Consilierul, alături de fostul rege Juan Carlos, aflat în vizită la circuit, a acordat trofeele primilor clasați la clasele MotoGP și Moto2, împreună cu primărița din Jerez, Maria Jose Garcia-Pelayo, și cu președintele Federației Internaționale de Motociclism, Vitto Hipolito. Spaniolul Jorge Lorenzo (Yamaha) s-a impus la clasa regină, MotoGP, la Moto 2 victoria i-a revenit germanului Jonas Folger (Kalex), iar la Moto 3 a ieșit învingător britanicul Danny Kent (Honda).

Amir Khan spune că Mayweather şi Pacquiao îl vor ca adversar

Pugilistul britanic Amir Khan a declarat duminică, după ce Floyd Mayweather l-a învins la puncte pe Manny Pacquiao la Las Vegas, că atât americanul, cât şi filipinezul vor să boxeze cu el. „Să ne înţelegem pentru un meci”, i-ar fi spus lui Khan reprezentantul lui Mayweather, Len Ellerbe, conform britanicului. „Sunt în situaţia de a putea boxa cu oricare dintre cei doi, dar eu vreau să boxez cu Mayweather. Cei din echipa lui Mayweather ştiu că financiar ar fi un meci mare şi că ar fi o confruntare frumoasă. Cred că echipa lui Mayweather vrea un astfel de meci, dar am vorbit şi cu echipa lui Manny şi ei mi-au spus acelaşi lucru, că vor un meci”, a afirmat Amir Khan la BBC Radio 5. Khan, în vârstă de 28 de ani, are în palmares 30 de victorii şi trei înfrângeri. Mayweather, în vârstă de 37 de ani, este neînvins acum în 48 de meciuri, iar Pacquiao, în vârstă de 36 de ani, are 57 de victorii şi şase înfrângeri în 65 de meciuri.

Semifinalele conferinţelor din NBA

Rezultate înregistrate în partidele disputate, duminică noapte, în semifinalele conferinţelor Ligii Profesioniste nord-americane de baschet (NBA) - Conferinţa de Est: Atlanta Hawks - Washington Wizards 98-104. Washington Wizards conduce la general cu 1-0; Conferinţa de Vest: Golden State Warriors - Memphis Grizzlies 101-86. Golden State Warriors conduce la general cu 1-0.