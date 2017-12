”Performanța în PSD s-a răsplătit prin lovirea colegului când îi este greu”

Pentru prima dată în 11 ani, Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu nu se mai regăsesc în structurile de conducere ale organizației județene Constanța a PSD. Locul de președinte al organizației, deținut de Mazăre până în primăvara acestui an, a fost luat de Felix Stroe, iar cel de președinte executiv, ocupat până de curând de Constantinescu, a fost luat de Decebal Făgădău, care este și președinte al organizației municipale Constanța a PSD. În ceea ce privește componența Biroului Permanent Județean al organizației, pe lângă Stroe și Făgădău, din structură mai fac parte un secretar executiv, Cristinel Dragomir, un trezorier, Cristian Darie, și alți 15 vicepreședinți: Nicolae Moga, Radu Babuş, Mircea-Titus Dobre, Cristina Dumitrache, Ion Dumitrache, Nicolae Dragomir, George Vișan, Mariana Gâju, Ecaterina Prodan, Tudorel Nădrag, Valentin Pîrvulescu, Costin Răsăuțeanu, Cătălin Grasa, Luminița Vlădescu și Tudor Baltă.

CRITICI Referitor la ceea ce s-a întâmplat, luni seara, la alegerile pentru șefia organizației județene a PSD, Nicușor Constantinescu a declarat, ieri, că îi este greu să comenteze, în condițiile în care nu i s-a dat voie să participe la alegeri. ”O competiție în care nu ți se dă voie să participi, nu este democratică”, a punctat Constantinescu. Întrebat ce va face, el a spus că s-a adresat forurilor superioare ale partidului, Comisia de disciplină și Consiliului Național al PSD, care vor tranșa situația sa până la finele acestui an. Constantinescu a adăugat că noua conducere a PSD și-a arătat contraperformanța la alegerile prezidențiale din toamna anului trecut, atunci când el se afla la tratament în SUA, iar PSD a pierdut scrutinul în județul Constanța. E greu să crezi că după ce ți-ai dovedit capacitatea în alegerile prezidențiale, vei obține scoruri bunei în 2016 la alegerile locale și parlamentare. Când am venit în partid eu și cu Radu Mazăre, în 2004, PSD nu avea nici Consiliul Județean Constanța, nici majoritatea primăriilor. De atunci am câștigat tot, iar performanța s-a răsplătit prin lovirea noastră atunci când ne-a fost greu”, a mai spus Constantinescu.