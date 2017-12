Andreea Răducan şi-a lansat cartea autobiografică la Constanţa

Una dintre marile campioane ale gimnasticii româneşti, Andreea Răducan, şi-a lansat, sâmbătă, la Maritimo Shopping Center din Constanţa, cartea autobiografică, “Reversul medaliei”, o carte extrem de emoţionantă despre sportul de mare performanţă, despre o sportivă care a găsit resursele necesare pentru a merge mai departe şi după nedreptatea de la Sydney. Fosta campioană olimpică şi mondială este prima sportivă din România care dezvăluie publicului câtă muncă, ambiţie şi luptă sunt necesare pentru a deveni una dintre cele mai bune gimnaste din lume. Lansarea a fost o adevărată sărbătoarea, fiind prezente numele mari din sportul constănţean, Elena Frîncu, membru COSR, Ilie Floroiu, directorul executiv al CS Farul, Marcela Fumea, antrenorul lotului naţional de gimnastică aerobică, dar şi componentele lotului naţionale de gimnastică artistică de junioare şi mulţi iubitori ai sportului. Constanţa a reprezentat ultimul popas din turneul de promovare a cărţii, iar Andreea Răducan, care a reprezentat timp de doi ani Clubul Sportiv Farul din Constanţa, a mărturisit că oraşul de la ţărmul mării ocupă un loc special în inima ei.

„Mă simt bine la Constanţa, unde am fost primită cu aplauze şi am avut parte de un public frumos, cu care am vorbit despre sport, pasiune şi succes. Fratele meu, Sorin, a crescut la Constanţa, iar eu am fost legitimată o perioadă importantă la CS Farul. M-am simţit excelent la Constanţa, unde am dat peste oameni dragi, care susţin performanţa, şi am legat prietenii strânse. Cartea este dedicată tatălui meu, cel care m-a dus la gimnastică, şi prezintă povestea vieţii mele de-a lungul celor 16 capitole. Prefaţa a fost scrisă de antrenorii care mi-au marcat cariera, Octavian Bellu şi Mariana Bitang, cărora le-am dedicat un întreg capitol, un altul fiind rezervat colegelor mele. Cartea a fost cerută de oamenii curioşi să afle despre sport, performanţă, dar şi despre viaţa unui sportive, întrebări cărora am dorit să le dau un răspuns”, a explicat fosta mare gimnastă.

AUTOGRAFE ŞI FELICITĂRI. La finalul evenimentului, Andreea Răducan s-a pozat cu fanii, a acordat autografe şi a fost felicitată pentru iniţiativa de a povesti momentele fericite, dar şi cele de cumpănă din carieră. „Este un lucru extraordinar că Andreea îşi deapănă amintirile şi activitatea sportivă într-o carte care va deveni material didactic pentru antrenori şi sportivi. În plus, prin această carte, promovează gimnastică în România, un gest superb, mai ales că, în ziua de azi, copiii au multe posibilităţi şi din ce în ce mai puţini vin la gimnastică. Este o sportivă fair-play, care a dat dovadă de multă dăruire. Ne leagă o relaţie de amiciţie şi sunt mândru că mă aflu în cercul ei de prieteni”; a declarat directorul executiv al CS Farul, Ilie Floroiu. „Andreea Răducan este mare campioană a sportului şi îi mulţumim că nu ne-a uitat. Era deja campioană olimpică şi mondială când a venit la CS Farul, apoi a câştigat din nou titlul de campioană mondială şi face parte din familia sportului constănţean”, a adăugat Elena Frîncu.