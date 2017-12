Angajaţii de la metroul din Sao Paulo au renunţat la continuarea grevei

Angajaţii de la metroul din Sao Paulo au votat, miercuri seară, împotriva lansării unei noi greve, care ameninţa să perturbe circulaţia în oraş înainte de meciul de deschidere al Campionatului Mondial de Fotbal, dintre Brazilia şi Croaţia, disputat aseară, la Sao Paulo. După o primă acţiune de grevă, care a durat cinci zile şi a produs haos în capitala economică a Braziliei, angajaţii metroului au votat împotriva lansării unei noi greve, în pofida inflexibilităţii autorităţilor faţă de cererea lor de reangajare a celor 42 de grevişti concediaţi, a constatat un jurnalist al AFP. „Facem faţă unui guvern foarte puternic, dar am reuşit să paralizăm cel mai mare oraş din America Latină. Am obţinut creşteri (salariale) importante şi am decis să oprim (acţiunea) în funcţie de limitele noastre”, a declarat preşedintele sindicatului, Altino Melo dos Prazeres. „Vom lupta până la final pentru reangajarea greviştilor concediaţi”, a adăugat el, precizând că o campanie va fi lansată în acest scop. Luni, Guvernul a anunţat concedierea a 42 de grevişti. Potrivit autorităţilor, angajaţii concediaţi ar fi comis acte de vandalism şi i-ar fi împiedicat să lucreze pe cei care nu participau la grevă. Presa locală a informat, miercuri, că Guvernul a întocmit o listă cu 300 de angajaţi care ar putea fi concediaţi în caz de reluare a grevei. Un oficial contactat de AFP a dezminţit existenţa unui astfel de plan.

GREVĂ PARŢIALĂ DE 24 DE ORE ÎN AEROPORTURILE DIN RIO DE JANEIRO Confederaţia sindicală a personalului de la sol din cele trei aeroporturi de la Rio de Janeiro, în estul Braziliei, a anunţat lansarea unei greve de 24 de ore, începând din noaptea de miercuri spre joi, care va viza 20% dintre angajaţi. Revendicând creşteri salariale şi ameliorarea condiţiilor de muncă ale membrilor săi, confederaţia sindicală Simarj a decis să organizeze o acţiune de grevă în momentul în care mii de turişti sosesc în Brazilia cu ocazia Campionatului Mondial de Fotbal 2014. „După nouă luni de negocieri intense (...) şi din cauza intransigenţei organizaţiilor patronale, sindicatul personalului de la sol din oraşul Rio de Janeiro confirmă o grevă la 12.06.2014, începând de la miezul nopţii, în aeroporturile Santos Dumont (destinat curselor interne), Antonio Carlos Jobim (sau Galeao, internaţional) şi Jarcarepagua (destinat zborurilor private)”, anunţă Simarj, pe site-ul său. Serviciul de presă al sindicatului a precizat totuşi că 80% dintre angajaţii la sol au lucrat joi, potrivit site-ului G1 de Globo.

Agenţia Naţională a Aviaţiei Civile (ANAC) a anunţat, într-un comunicat transmis către AFP, “că urmăreşte situaţia şi eventualele consecinţe asupra operaţiunilor”. „Companiile aeriene au elaborat din timp planuri de urgenţă pentru perioada desfăşurării Campionatului Mondial, în perioada 12 iunie şi 13 iulie”, mai subliniază ANAC.