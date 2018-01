Angajaţii din Urgenţa Spitalului Judeţean, nemulţumiţi că nu şi-au primit salariile

În ianuarie 2007, Unitatea de Primire Urgenţe (UPU) a Spitalului Clinic Judeţean a trecut în subordinea Ministerului Sănătăţii Publice (MSP). Acest lucru înseamnă că personalul care lucrează în UPU primeşte salariile direct de la MSP, spre deosebire de celelelate cadre medicale care lucrează în spital şi care sînt plătite din fondurile obţinute de unitatea sanitară. Se pare, însă, că acest transfer în subordinea Ministerului Sănătăţii Publice a fost în detrimentul angajaţilor care nu şi-au primit salariile la timp. “În urmă cu un an, primeam salariul pe 15 ale fiecărei luni. Acum aşteptăm chiar şi o săptămînă să ne luăm banii. Cred că ministrului Eugen Nicolăescu îi pasă foarte puţin de noi. E şi normal din moment ce el nu îşi face probleme că nu va avea ce să le pună copiilor pe masă”, a spus Elena Anton, una dintre asistentele din Urgenţă. Cadrele medicale din UPU lucrează în condiţii greu de imaginat, făcînd gărzi la intervale scurte de timp, din cauza lipsei de personal. Acesta ar fi doar unul dintre motivele pentru care angajaţii se simt îndreptăţiţi să fie nemulţumiţi, pentru că nu sînt plătiţi la timp. Conducerea spitalului susţine că nu este vinovată de această întîrziere. “A fost o întîrziere de cîteva zile. Am vorbit cu cei din conducerea Autorităţii de Sănătate Publică şi am aflat că banii au intrat în cont azi (ieri - n.r.). Acest lucru înseamnă că personalul poate să îşi ridice salariile”, a declarat directorul medical al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, dr. Bogdan Cîmpineanu.