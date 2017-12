Angela Lansbury ar putea juca în „Game of Thrones“

Actriţa britanică Angela Lansbury, cunoscută pentru rolul Jessica Fletcher pe care l-a interpretat în serialul de televiziune ”Verdict: crimă / Murder, She Wrote”, ar putea juca în două episoade din cel de-al şaptelea sezon al serialului HBO ”Urzeala tronurilor / Game of Thrones”, care va fi lansat în vara anului 2017, informează nme.com, citat de news.ro. Săptămâna trecută s-a anunţat că actorul englez Jim Broadbent, premiat cu Oscar în 2002, pentru rolul secundar din ”Iris”, va interpreta un rol important în cel de-al şaptelea sezon al serialului ”Urzeala tronurilor”.

Cel de-al şaptelea sezon al serialului va fi penultimul şi va avea premiera pe HBO în vara anului viitor. Cel de-al optulea şi ultimul sezon ar urma să aibă premiera în anul 2018. Producţia pentru cel de-al şaptelea sezon a început săptămâna trecută, în Irlanda de Nord, pe aceleaşi platouri unde au fost turnate cele mai multe secvenţe din serial, dar şi în Spania şi Islanda.

Actriţa Angela Lansbury, în vârstă de 90 de ani, a avut o carieră de succes în teatru şi a câştigat cinci premii Tony din şapte nominalizări. A obţinut cel mai recent dintre aceste trofee în 2009, pentru rolul din spectacolul ”Blithe Spirit”. În pofida succesului din teatru, vedeta britanică este cel mai bine cunoscută pe plan internaţional graţie rolului principal pe care l-a interpretat în serialul TV american ”Verdict crimă / Muder, She Wrote”, care a fost difuzat timp de 12 sezoane, din 1984 până în 1996. Angela Lansbury a primit şi trei nominalizări la Oscar, pentru rolurile din filmele ”Lumina de gaz / Gaslight”, ”Portretul lui Dorian Grey / The Picture of Dorian Grey” şi ”Candidatul manciurian / The Manchurian Candidate” şi a fost recompensată cu un Oscar onorific în 2014. De asemenea, a câştigat şase Globuri de Aur şi a primit 15 nominalizări la premiile Primetime Emmy.

”Urzeala tronurilor / Game of Thrones” a fost recompensat cu un număr-record de premii Primetime Emmy - 11 - la o singură ediţie, în 2015, iar în acest an a fost nominalizat la 23 de categorii. ”Urzeala Tronurilor” este un serial de televiziune produs de HBO sub forma unei fantezii medievale, pe baza romanelor scrise de George R.R. Martin în seria ”Cântec de gheaţă şi foc”. Serialul a devenit un veritabil fenomen social, fiind extrem de apreciat de telespectatori, pentru interpretările actorilor, complexitatea personajelor, evoluţia firului narativ şi decorurile spectaculoase. ”Urzeala Tronurilor” a câştigat şi numeroase trofee importante, inclusiv 26 de premii Emmy. La rândul lor, cărţile din seria ”Cântec de gheaţă şi foc” s-au vândut în peste 60 de milioane de copii pe plan mondial şi au fost traduse în 45 de limbi.