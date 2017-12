Angelina şi Brad nu au făcut încă nunta

Prezentă în faţa mass-media cu o nouă campanie umanitară alături de ministrul britanic al Afacerilor Externe, William Hague, Angelina Jolie nu a putut evita întrebările despre viaţa sa privată. La sfârşitul vizitei sale în Rwanda şi Congo, aparent, detaliul cel mai vizibil pentru o serie de jurnalişti a fost uriaşul său inel de logodnă. Până la urmă, un jurnalist ceva mai îndrăzneţ şi-a luat inima în dinţi şi a întrebat-o direct pe Angelina Jolie dacă inelul este de fapt o verighetă. Vizibil deranjată de întrebare, actriţa a răspuns totuşi că nu este o verighetă, ceea ce a confirmat faptul că cei doi actori încă nu au făcut nunta. Acesta a fost singurul moment în care actriţa în vârstă de 37 de ani a lăsat garda jos şi a vorbit despre altceva decât campania sa umanitară pentru a atrage atenţia asupra violului folosit ca armă de război împotriva femeilor şi copiilor din Africa.

Brad Pitt, ajuns la vârsta de 49 de ani, nu este foarte popular în rândul tuturor colegelor sale. Kirsten Dunst a mărturisit că sărutul cu Brad Pitt, partenerul ei din ”Interview with the Vampire / Interviu cu un vampir” i s-a părut... dezgustător. Avea însă doar 11 ani. ”Îmi amintesc că Brad se uita mult la episoadele Real World. Avea părul lung. Era un tip hippie şi cool. Toată lumea era la vremea respectivă. După sărutul cu el, care mi s-a părut dezgustător, nu am mai sărutat pe nimeni până la 16 ani”, a mărturisit actriţa. Orice femeie şi-ar fi dorit să fie în locul ei, însă ea era prea mică pentru a putea trăi intens momentul sărutului cu unul dintre cei mai doriţi bărbaţi de pe planetă.