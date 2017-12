ANPC dă un ultimatum unităților de alimentație publică

08:33:57 / 16 Februarie 2016

Operator economic

Operatorul economic este definit in Codul Consumului Drept Comercial astfel : Persoana fizica sau juridica, care in cadrul activitatii sale profesionale fabrica, importa, depoziteaza, transporta sau comercializeaza produse ori parti din acestea sau presteaza servicii.Orice operator economic este obligat sa introduca pe piata numai produse sigure pentru viata, sanatatea si securitatea consumatorilor. Acei banditi care atenteaza la sanatatea populatiei cum sa-i numesc -terminatori .Vorbe golale .In general autoritatile actioneaza dupa ce apare o toxinfectie alimentara .Coruptia este atat de mare ca acesti indivizi care ne imbolnavesc nu se mai sperie de amenzile derizorii pe care le primesc ,insa in cele mai multe situatii stiu ca urmeaza controale in spelunca lor. Pana cand spurcaciunile care vand alimente stricate nu sunt indepartate din comert nu va fi siguranta in piete si magazine. Citeste mai mult: http://www.avocatura.com/d501-ce-inseamna-operator-economic.html#ixzz40JDOnBDy