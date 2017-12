ANPC: vezi în ce supermarketuri constănţene s-au găsit nereguli!

12:50:21 / 30 Decembrie 2015

Ca la noi

OPC-ul da amenzile care ar trebui date si de DSP (Sanepid) si ANSVSA. Sunt trei institutii care ar trebui sa desfasoare controale combinate. Cat despre obiceiurile comerciantilor, nimic nou sub soare. Doar nu vreti sa mai plateasca in plus si pentru neutralizare, nu? Au dat si astia cateva amenzi, s-a inchis gura sefilor si treaba merge inainte, ca au si ei familii si nevoi. Fiindca intre noi fie vorba, ceea ce s-a intamplat la Auchan nu este ceva accidental ci un mod de lucru. Iar faptul ca la controlul din cotombrie nu au gasit nicio neregula, imi aduce aminte de controalele celor doi pompieri in Colectiv. Nicio problema. --- Cei cu intoxicatii, se pot constitui ca parte civila si pot arde magazinele. Din pacate, foarte multi nu fac asta.