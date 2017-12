Antarctica ar putea să ia foc! Aproape 100 de vulcani necunoscuți, sub gheața milenară

Aproape 100 de vulcani necunoscuți până acum se află ascunși sub gheața din Antarctica, iar oamenii de știință nu știu deocamdată câți dintre aceștia sunt activi, conform Live Science.

O analiză realizată recent a scos la iveală 138 de vulcani aflați pe o porțiune a continentului cunoscută sub numele de Banchiza Antarcticii de Vest, o regiune vastă ce se întinde pe o distanță de 3.500 de kilometri, de la Marea Ross, în partea de sud, până la Peninsula Antarctică, în nord-vest. Oamenii de știință nu știau de existența a 91 dintre aceste structuri proaspăt descoperite. Vulcanii variază de la dimensiunea modestă de 100 de metri la înălțimi de 3.850 de metri.

Descoperirea a fost publicată în jurnalul ''Geological Society Special Publications''. ''Antarctica rămâne printre cele mai puțin studiate zone de pe glob, iar ca tânăr cercetător am fost încântat să aflu ceva nou și care nu este pe deplin înțeles'', a declarat Max Van Wyk de Vries, student în domeniul geoștiințelor la Universitatea din Edinburgh, Scoția, coautor al studiului. ''După ce am examinat datele existente din Antarctica de Vest, am început să descopăr urme de vulcanism. Evident, am continuat cercetările și s-a ajuns la descoperirea a aproape 100 de vulcani sub stratul de gheață'', a completat acesta.

Oamenii de știință au făcut aceste descoperiri utilizând date obținute prin satelit, prin penetrarea stratului de gheață cu ajutorul radarelor și prin observații efectuate pe calea aerului. Numărul vulcanilor din regiune rivalizează cu cel din Valea Rift sau Marele Rift din Africa de Est, una dintre regiunile cu cea mai mare densitate de astfel de formațiuni din lume. Oamenii de știință nu cunosc deocamdată câte dintre aceste formațiuni sunt active, însă acest continent a fost tulburat în trecut de activități vulcanice. Pe fondul încălzirii Pământului în urma schimbărilor climatice și a subțierii stratului de gheață, unii dintre vulcanii care în prezent sunt inactivi s-ar putea retrezi la viață, precizează cercetătorii într-o declarație. Studii anterioare au demonstrat că Antarctica a fost mult mai activă din punct de vedere vulcanic în timpul perioadelor mai calde din istoria sa geologică, au precizat oamenii de știință.