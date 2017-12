Antonescu promite să respecte “jocul democratic” de numire a premierului

DACĂ ŞI CU PARCĂ Toată lumea este cu ochii pe liderii USL, date fiind tensiunile interne din ultima perioadă. Deocamdată, la prima vedere, fitilul aprins de liberalul Sorin Roşca Stănescu nu va duce la o explozie în curtea USL, dar în politică nu ştii niciodată ce turnură iau lucrurile. Cum imaginaţia unora nu are limite, preşedintele PNL, Crin Antonescu, a fost întrebat în ce condiţii l-ar desemna pe Traian Băsescu premier şi ce ar trebui să se întâmple pentru a se ajunge într-o astfel de situaţie. Liderul PNL a spus că îl va pune, în cazul în care acesta ar fi propus pentru funcţie de către un partid sau o alianţă care ar câştiga alegerile: \"Un partid care câştigă alegerile parlamentare sau o coaliţie care câştigă alegerile parlamentare în România să vină la mine şi să-mi spună: Noi am câştigat alegerile parlamentare, Traian Băsescu este candidatul nostru oficial pentru funcţia de prim-ministru. În acel moment, Băsescu ar fi desemnat prim-ministru al României, pentru că în acest sens am înţeles eu mereu Constituţia, chiar cea actuală, şi în orice caz în acest sens vrem să o modificăm explicit, constrângător. Desemnarea prim-ministrului nu este o operaţiune cu caracter subiectiv a preşedintelui. Preşedintele trebuie doar să ia notă de alegerea pe care au făcut-o cetăţenii\". El este însă sceptic că se va ajunge într-o astfel de situaţie. Pe de altă parte, luat la întrebări pe subiectul regionalizării, Antonescu a declarat că nu ştie dacă România va fi reorganizată teritorial până la finele anului, fiind posibil ca procesul să se facă în cursul anului viitor: \"Reorganizarea nu înseamnă doar prevederile din Constituţie care fac posibilă o reformă administrativ-teritorială. Înseamnă un pachet de legi mult mai complicat care nu ştiu dacă va fi gata până la finele anului. România va fi reorganizată, nu avem cum să evităm asta, eu un subiect greu, complicat, e un subiect major chiar decisiv, dar trebuie să o facem\".

VISUL UNUI FOST PREMIER După declaraţia lui Antonescu referitoare la Băsescu, jurnaliştii s-au grăbit să-l întrebe şi pe fostul preşedinte al PDL Emil Boc ce părere are, însă acesta s-a limitat la a spune că \"gura păcătosului adevărat grăieşte”: “Vorba biblică este mai sugestivă decât orice. Cu asta am spus totul\". Cum ziariştii au insistat ca Boc să-şi imagineze totuşi că acest lucru chiar s-ar putea întâmpla, iar varianta ar funcţiona, pedelistul a întrebat doar: \"De ce nu?\". Întrebat mai departe dacă Antonescu şi Băsescu ar putea coabita din postura de preşedinte, respectiv premier, fostul lider al PDL a arătat că \"orice este posibil în lumea asta\". De menţionat în toată această discuţie rămâne atitudinea diferită afişată de Antonescu faţă de Băsescu, cel care, nu cu mult înainte de a îl desemna pe actualul premier a spus că nu va face acest lucru niciodată. Dar nu e primul caz în care Băsescu una face şi alta zice. Şi probabil nici ultimul…