Antrenorul Leo Grozavu a revenit la FC Botoșani

Antrenorul Leo Grozavu va rămâne pe banca tehnică a formației FC Botoșani, a anunțat, vineri, într-o conferință de presă, finanțatorul echipei de fotbal, Valeriu Iftime.

Acesta susține că ''nu este un moment bun'' pentru ca FC Botoșani să schimbe antrenorul, în ciuda incidentului din partida de campionat cu Astra Giurgiu, când Grozavu l-a agresat pe atacantul Cătălin Golofca.

Iftime a dat asigurări că Grozavu va conduce de pe bancă partida pe care echipa botoșăneană o va susține, duminică, împotriva formației Gaz Metan Mediaș.

''Am avut, joi seară, o discuție cu Leo Grozavu și întreg consiliul director de la FC Botoșani și am convenit să continuăm în formula în care am început acest campionat, cu stafful lui Leo. Nu a fost o negociere, pentru că nu au fost condiții puse, pur și simplu a fost o discuție în care să lămurim unele aspecte legate de revenire. (...) Nu era un moment deloc potrivit ca el să plece și nici pentru noi să schimbăm antrenorul'', a precizat Iftime.

Finanțatorul FC Botoșani a subliniat că oficialii clubului nu au avut de ales între Grozavu și Golofca, confirmând că atacantul va rămâne în lot.

În minutul 83 al meciului dintre Astra Giurgiu și FC Botoșani, la scorul de 2-0 pentru echipa gazdă, Golofca a fost înlocuit de Grozavu cu Andrei Hergheligiu, iar apoi, nervos, și-a dat jos tricoul de joc și l-a aruncat, așezându-se pe banca de rezerve. Potrivit imaginilor TV, Grozavu, care a observat gestul fotbalistului, l-a lovit în față și apoi i-a aruncat tricoul în față în timp ce îl apostrofa, înainte de a fi îndepărtat de la banca de rezerve de membri ai staff-ului echipei.

Golofca fusese introdus în joc în minutul 32, în locul lui Mihai Roman (accidentat), și a comis faultul în urma căruia Astra a deschis scorul din lovitură liberă, prin Constantin Budescu (55). Astra a câștigat ultimul meci din etapa a 26-a a Ligii I cu scorul de 3-0.

La două zile după meci, Leo Grozavu și-a anunțat demisia de la conducerea tehnică a echipei de fotbal FC Botoșani.