Anunțurile și viața lor eternă

Primul organ de informare publică l-a reprezentat gazeta romană Acta Diurna, ce apărea zilnic, începând cu anul 59 î.Hr. Afişat în tot oraşul în locuri publice unde oamenii obişnuiau să se adune, acest ziar a fost înfiinţat de Iulius Cezar şi nu se deosebea prea mult de tabloidele din prezent. Astfel, în ziar erau inserate ştiri sociale şi politice, detalii referitoare la procesele penale şi la execuţii, anunţuri de căsătorii, naşteri şi decese, ba chiar şi ştiri despre evenimente sportive şi culturale ce aveau loc la Circus Maximus şi la Colosseum. Totuşi, asemenea organelor informaţionale de stat, precum cotidianul sovietic Pravda, Acta Diurna era controlat şi cenzurat de către guvern.

Mica publicitate a apărut odată cu inventarea tiparului, sau poate chiar mai devreme. Unele date istorice relevă faptul că dinastia Tang ar fi avut o gazetă oficială între anii 618-907 d. Cr., totuși noțiunea de presă, în sensul ei propriu,și de presă publicitară, în sens specializat, apare și se dezvoltă în mediile economice occidentale, odată cu invenția luiJohannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg.

Prima formă de mică publicitate în România«este glăsuită și mijlocul de atracție este strigatul»cum plastic se exprima Maria Petcu într-o excelentă carte de istorie a publicității românești. Încet, dar sigur, mica publicitatea românească intră în rândul lumii, unde o găsim și astăzi.

Necesitatea de a face reclamă, de a anunţa, face parte din natura umanăiar mica publicitate este modul optim de a rezolva această necesitate. Unde mai poți găsi, la un loc, anunțuri de angajare, anunțuri de mașini second-hand, apartamente, case, terenuri sau telefoane mobile la prețuri foarte bune?

Reclama a fost, este și va fi mereu sufletul comerțului, iar anunțul de mică publicitate poate reconstitui o parte din istoria reală a unei epoci sau chiar se pot plasa în avangarda epoci. Site-urile de anunțuri sunt printre cele mai vizitate în România și nu numai, în plus oamenii au mare încredere în aceste site-uri, care la rândul lor au grijă ca anunțul să ajungă la cât mai multe categorii de oameni. Iar într-o societate plină de„fake news” o singură sursă credibilă rămâne mica publicitate.

Unde ar fi lumea fără publicitate? În primul rânddiversitatea ar fi minimă, pentru că am avea acces doar la produsele din imediata apropiere, de restul nu am ști nimic. Poate lumea ar fi mai tristă și mai săracă.Fiecare dintre noi am cumpărat un ziar de mică publicitate sau am intrat pe un site de anunțuri…am achiziționat un telefon, am vândut o mașină, am găsit un job, am închiriat un apartament, ne-am găsit jumătatea… totul a început cu un simplu anunţ publicitar!