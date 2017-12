Apărătorul criminalilor a fost condamnat definitiv

Avocatul Lucian Papacostea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la un an de închisoare cu executare pentru înșelăciune în urma unei fapte privind executarea silită a unui onorariu avocațial. Inițial el a fost condamnat, la fond, la 2 ani și 6 luni pentru înșelăciune și evaziune fiscală. Mai exact, instanța a dispus ca Lucian Papacostea să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani de închisoare, la care a adăugat o treime din pedeapsa de 1 an și 6 luni de închisoare pentru înșelăciune. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis să îl achite pentru infracțiunea de evaziune fiscală și să reducă pedeapsa dispusă de Curtea de Apel București la un an cu executare. Potrivit hotărârii magistraților de la ICCJ, Lucian Papacostea nu va avea voie să practice avocatura timp de un an după executarea pedepsei. Avocatul a devenit cunoscut după ce i-a reprezentat în instanță pe Shyti Blenis, condamnat pe viață în triplul asasinat de la Mangalia, și pe Gilberto Șaban, trimis în închisoare pe viață pentru moartea Larei Șaban.

Citește și:

Avocat și frate de judecător, trimis după gratii

Avocat mânjit, denunțat de clienți