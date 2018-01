Aparatură donată de Crucea Roşie Germană pentru Spitalul Băneasa

Centrul de Sănătate Băneasa este una dintre unităţile sanitare cu paturi care a fost renovată, dar care este în cădere liberă din cauza lipsei de personal. Medicii refuză să profeseze în acest centru, pentru că este mult prea departe de Constanţa. Pentru a atrage personal medical, conducerea unităţii sanitare a decis să achiziţioneze aparatură şi mobilier. Ministerul Sănătăţii Publice (MSP) nu a trimis bani acestui centru şi, mai mult decît atît, ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, era decis să îl desfiinţeze pe motiv că nu este rentabil, deşi unitatea sanitară nu are datorii. Din cauza lipsei de fonduri, directorul Centrului de Sănătate Băneasa, dr. Dan Niculescu, a luat legătura cu reprezentanţii Crucii Roşii din Germania, care au donat o mare parte din mobilier şi aparatura necesară. Astfel, la centrul de sănătate au ajuns scaune pentru persoanele care nu se pot deplasa, tărgi de Terapie Intensivă, suporturi pentru perfuzii, noptiere etc. Directorul spune că, dacă ar fi fost să facă economii, ar fi putut să cumpere o targă de terapie intensivă în minimum 50 de ani! Conducerea unităţii susţine că ar vrea să înceapă dotarea unei secţii de Pediatrie, deoarece, deocamdată, la Băneasa pot fi efectuate doar tratamente de urgenţă. Cazurile grave, însă, sînt trimise la Medgidia şi Constanţa.

Centrul de Sănătate beneficiază acum de aparatură care lipseşte din multe spitale importante din ţară. Spre exemplu, Camera de Gardă Pediatrie are un aparat performant de diagnostic şi monitorizarea copiilor, iar sala de naşteri are o masă cu trepidaţii care uşurează naşterea. Camera de Gradă Adulţi beneficiază de o saltea gonflabilă în care presurizarea aerului variază. Aceasta este utilizată, special pentru bolnavii în comă care, pentru că nu se pot mişca, dezvoltă răni grave pe spate. Toată aparatura şi piesele de mobilier provin de la un spital din Germania care a fost desfiinţat, pentru că nu mai era rentabil, iar Crucea Roşie Germană a promis că, în timp, tot ce exista în acea unitate sanitară va fi transferat la Băneasa. Majoritatea locuitorilor din cele şapte comune pe care unitatea sanitară le deserveşte au situaţii financiare precare. Nu au locuri de muncă şi sînt neasiguraţi. Sînt bolnavi cronici, gravide neluate în evidenţe şi mulţi neînscrişi pe listele medicilor de familie din cauza numărului insuficient al acestora. Pentru ei, Centrul de Sănătate este singura unitate sanitară cu paturi unde se pot adresa pentru asistenţa medicală de urgenţă. Deocamdată, Centrul de Sănătate Băneasa are doar trei specialităţi. Este vorba despre Psihiatrie, Pediatrie şi Obstetrică-Ginecologie. Se fac demersurile necesare pentru înfiinţarea celei de-a patra spercialităţi, cea de Boli Interne. Săptămîna viitoare, unitatea va încheia un contract cu un internist din Constanţa care a acceptat să-şi practice meseria la Băneasa. Secţia Interne va fi amplasată în fosta secţie de chirurgie a Centrului de Sănătate, care nu se va mai putea redeschide din cauza fondurilor insuficiente.