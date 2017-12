Din motive de fabricaţie, vaccinul hepatitic B nu va mai exista pe piaţa din România până în ianuarie 2018. În aceste condiţii, dacă Ministerul Sănătății nu găseşte nicio soluţie, aproximativ 150.000 de nou-născuţi ar putea rămâne neimunizaţi. Ministerul mai are puţin peste 20.000 de doze. "Este o situaţie fără ieşire, nimeni nu are o soluţie concretă la acest moment. Şi nu vorbim numai despre copii, ci şi despre adulţii care au reală nevoie de acest vaccin. Eu sunt pacientă cu hepatita B şi am trecut printr-o situaţie asemănătoare când am născut, în august 2014 şi am trecut prin mari emoţii pentru că nu concepeam nicio clipă ca bebeluşul meu să nu fie vaccinat la mai târziu de 12 ore de la naştere. Ca mamă îţi este teamă, nu poţi să stai liniştită, te gândeşti dacă poţi alăpta. Am avut discuţii cu reprezentanţii Ministerului Sănătăţii", a declarat Marinela Debu, preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România. Timp de un an, aproximativ 150.000 de bebeluşi ar putea să rămână nevaccinaţi.

Ministerul Sănătăţii a precizat că în prezent stocul de vaccin este de 22.300 doze.

"Vaccinul hepatitic B pediatric este utilizat pentru prevenirea îmbolnăvirii copiilor de hepatită B. Stoc de 22.300 doze la nivel national. În prezent nu există nicio disponibilitate a producătorilor de a livra alte doze din acest vaccin către România. Ministerul Sănătății a început demersurile pentru a identifica posibile stocuri în alte state UE. Precizăm că în luna decembrie a fost aprobată o schemă de vaccinare alternativă pentru asigurarea protecției copiilor născuți din mame cu hepatită B. Medicul de familie va administra vaccin hexavalent acestor mame de la vârsta de 6 săptămâni a copilului.Vaccinul hepatitic B pediatric este utilizat pentru prevenirea îmbolnăvirii copiilor de hepatită B", se arată în comunicatul de presă al Ministerului Sănătăţii.