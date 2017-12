Arena Centrală de la Roland Garros va avea acoperiş

Guy Forget, directorul turneului de Mare Şlem de la Roland Garros, a declarat, într-o conferinţă de presă, că arena centrală Philippe Chatrier va avea acoperiş, începând cu ediţia din 2020, după ce ploaia a perturbat competiţia din acest an în primele două zile.

Ploia a dat peste cap programul meciurilor la turneul de Mare Şlem de la Roland Garros, iar noul director de la Internaţionalele Franţei, Guy Forget, a dat asigurări că se va acoperi arena Philippe Chatrier în 2020.

"Atunci când ai parte de două zile cum s-a întâmplat duminică şi luni, realizezi cât de important este să ai un acoperiş asupra terenurilor. În timp ce Wimbledon, Melbourne şi New York au acum acoperişuri, noi va trebuie să aşteptam până în 2020 pentru a-l avea pe al nostru", a declarat fostul căpitan de Cupa Davis al Franţei, Guy Forget. conform informaţiilor Xinhua.

La US Open au loc lucrările finale la acoperişul pentru arena Arthur Ashe de la Flushing Meadows, iar Roland Garros ar deveni singurul turneu de Mare Şlem unde n-ar exista acoperiş pe cel puţin unul dintre terenuri. Australian Open sunt trei acoperişuri, la Wimbledon se lucrează pentru al doilea, în timp US Open are încă unul în proiect.

"Este un întreg proces în desfăşurare care va dura până în 2020, când sperăm că totul va fi gata. Acoperişul este actualmente ultima piesă din acest puzzle", a mai spus Forget, care a explicat că arena Philippe Chatrier are nevoie să fie modernizată pentru a suporta greutatea unui acoperiş.