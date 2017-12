Arnold Schwarzenegger are o nouă iubită

Actorul american Arnold Schwarzenegger, în vârstă de 65 de ani, a fost văzut tot mai des alături de o blondă misterioasă, în diverse ipostaze, ceea ce a atras imediat concluzia că nu este singur. Cei doi au fost surprinşi luând masa împreună, degajaţi şi fără să lase impresia că sunt deranjaţi de faptul că toată lumea îi urmărea din priviri. De la divorţul de Maria Shriver, după 25 de ani de căsnicie, toată lumea aştepta ca celebrul cuplu să se împace, însă din 2011 şi până acum, trecerea timpului nu pare să le fi fost de folos.

Arnold Schwarzenegger mai dă însă o dovadă de constanţă şi a revenit la prima sa pasiune, culturismul. El va scrie rubrici lunare pentru revistele de specialitate ”Flex” şi ”Muscle & Fitness”. Actorul, care are în spate o carieră de politician, va deveni editorul coordonator al celor două publicaţii. ”Muscle & Fitness” şi ”Flex” fac parte din American Media Inc, care are în portofoliu celebrul tabloid ”National Enquirer” şi revista ”OK!”. Starul a încheiat recent filmările pentru ”The Expendables 2 / Eroi de sacrificiu 2”, cu Sylvester Stallone şi cele pentru pelicula ”The Last Stand”. Actorul urmează să filmeze, în curând, pentru alte două pelicule, ”Unknown Soldier” şi ”The Tomb”.