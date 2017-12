Asistenta era plecată după şerveţele, ca să meargă la WC

Nou-născuţii de la Maternitatea Giuleşti nu au putut fi evacuaţi imediat după izbucnirea incendiului din cauza lipsei asistentei din salonul de terapie intensivă, aceasta fiind plecată după şerveţele igienice, ca să meargă la toaletă, se arată în motivarea condamnărilor din acest dosar. Potrivit documentului citat, asistenta ar fi fost în măsură să constate imediat producerea incendiului. “În ceea ce priveşte motivul pentru care inculpata a părăsit salonul Terapie Intensivă şi activităţile pe care le-a efectuat în salonul Cezariene, potrivit declaraţiilor martorei M. D. şi ale inculpatei Cîrstea, aceasta din urmă a venit în salonul Cezariene şi i-a solicitat martorei şerveţele igienice pentru a merge la toaletă. Totodată, din orele afişate pe înregistrări, instanţa reţine că inculpata Cîrstea Florentina Daniela a rămas în acest salon timp de 4 minute, durată ce este considerabil mai mare decât cea necesară pentru lua şerveţele igienice. Mai mult, chiar inculpata a declarat: “În salonul de cezariene se afla M D… şi i-am spus că urmează să vină finul meu, în jurul orei 19.15, să ne ducă la domiciliile noastre”, se arată în motivarea instanţei care a decis condamnarea asistentei Florentina Cîrstea la doi ani şi două luni de închisoare cu executare. Instanţa a avut în vedere, conform motivării, şi gravitatea faptei, precum şi atitudinea procesuală a asistentei Cîrstea - oferirea de justificări pentru lipsa din salon, atribuirea vinovăţiei către alte persoane -, din care rezultă că nu conştientizează vinovăţia sa şi gravitatea faptelor comise. Din declaraţiile martorilor audiaţi în acest dosar, judecătorul a ajuns la concluzia că personalul medical şi agenţii de pază au încercat să împiedice răspândirea incendiului prin închiderea uşilor, acesta deplasându-se dinspre şi înspre salonul Terapie Intensivă, “fără activităţi concrete de combatere a incendiului”. De asemenea, instanţa a luat în considerare şi una dintre declaraţiile martorilor, conform căreia, în timpul incendiului, nu exista vreun membru din cadrul spitalului care să dea indicaţii cu privire la gestionarea acestuia. “În faţa salonului din care ieşea fum am observat o persoană de la pază care încerca să spargă uşa. La un moment dat a venit inculpata Cîrstea, care a deschis uşa cu cardul de acces… Am încercat să scoatem fumul din salon, sens în care uşa de la salon a fost blocată cu o piesă de mobilier ca să nu se închidă, iar eu am spart geamul de deasupra scărilor de acces ca să se facă curent… La un moment dat am încercat să folosim un hidrant în apropiere, însă, din câte cunosc, nu exista apă pe instalaţie. La un moment dat, l-am observat pe cel de la pază când încerca să stingă incendiul cu un stingător, însă mi-am dat seama că nu are cum să reuşească. În acele momente nu era cineva din cadrul spitalului care să ne îndrume şi să ne spună cum să procedăm", a declarat un martor, citat în motivare. În 9 iulie 2013, asistenta Florentina Cîrstea a fost condamnată de Judecătoria Sectorului 6 la doi ani şi două luni de închisoare cu executare, fostul manager Bogdan Marinescu primind o amendă penală de 6.500 de lei, iar Maternitatea Giuleşti, o amendă penală de 400.000 de lei. Potrivit deciziei instanţei, Florentina Cîrstea a fost condamnată la doi ani şi două luni de închisoare pentru ucidere din culpă şi la cinci pedepse de câte zece luni de închisoare pentru vătămare corporală gravă din culpă, urmând să execute pedeapsa cea mai grea, de doi ani şi două luni. Fostul manager al Spitalului "Panait Sârbu" - Maternitatea Giuleşti, profesorul Bogdan Marinescu, a primit o amendă penală de 6.500 de lei, iar şeful Secţiei neonatologie, medicul Adrian Ioan Toma, a fost achitat. Şeful Serviciului tehnic, Vasile Dima, a primit o pedeapsă de doi ani şi opt luni de închisoare cu suspendare, iar electricianul Gigel Oprea a fost condamnat la doi doi ani de închisoare. Maternitatea Giuleşti a fost condamnată la 400.000 de lei amendă penală pentru ucidere din culpă şi la cinci pedepse de câte 80.000 de lei amendă penală. Dacă această decizie va rămâne definitivă, Maternitatea Giuleşti urmează să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv amenda penală de 400.000 de lei. Decizia Judecătoriei Sectorului 6 nu este definitivă. Incendiul a izbucnit în 16 august 2010, în jurul orei 18.30, în salonul de Terapie Intensivă nou-născuţi, din cadrul Secţiei de Neonatologie a Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu" - Maternitatea Giuleşti. Atunci au fost duşi la Spitalul "Grigore Alexandrescu" opt bebeluşi din secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă a Maternităţii Giuleşti, trei dintre aceştia decedând în zilele următoare, din cauza complicaţiilor. Alţi trei bebeluşi au murit în incendiu, iar două perechi de gemeni - doi băieţei şi un băieţel şi o fetiţă - şi o altă fetiţă au fost salvaţi de medicii din Spitalul "Grigore Alexandrescu".