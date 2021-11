Asociațiile de elevi din Constanța critică adoptarea hotărârii ce stabilește cuantumurile burselor în forma sa inițială

Asociația Elevilor din Constanța (AEC) și Consiliul Județean al Elevilor Constanța (CJE CT) critică adoptarea hotărârii ce stabilește cuantumurile burselor în forma sa inițială, fără mărirea lor, și trage un semnal de alarmă cu privire la afirmațiile primarului Vergil Chițac!

Comunicatul de presă comun al Consiliului Județean al Elevilor Constanța și Asociației Elevilor din Constanța, cu privire la adoptarea hotărârii Consiliului Local privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I.

,,Din păcate Consilierii Locali au decis ca Primăria Constanța să facă și în acest an economii pe spatele elevilor și să nu investească în stimularea creșterii performanței școlare și în prevenirea abandonului școlar prin votul favorabil dat proiectului de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I.Constatăm cu dezamăgire faptul că administrația locală uită de alocația bugetară pe anul 2021 în sumă de 21.785.000 lei, bani prevăzuți pentru plata burselor aferente semestrului II an școlar 2020-2021 și pentru semestrul I al acestui an școlar. Amintim că suplimentarea cuantumurilor cu 100 de lei nu ar fi avut niciun impact bugetar asupra fondurilor locale, întrucât sunt bani proveniți de la nivel central, dar se pare că administrația locală consideră aceste măsuri ca fiind unele populiste.”- Eduard Chirilov, președinte interimar al Consiliului Județean al Elevilor Constanța.