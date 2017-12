Astra pierde la Cluj-Napoca

Vineri seară, în primul meci din etapa a doua a play-off-ului Ligii 1 la fotbal, CFR Cluj a învins campioana en titre, Astra Giurgiu. cu scorul de 3-2 (Al. Păun 15, C. Deac 45+1, Omrani 72 / Al. Ioniţă II 3, Săpunaru 90), la capătul unui meci în care antrenorul Marius Şumudică a fost trimis în tribune pentru proteste, în finalul primei reprize, de către arbitrul Sebastian Colţescu. În minutul 21, portarul Silviu Lung jr. a fost lovit violent de o minge şutată în plină figură de Omrani, aflat în ofsaid, care nu s-a oprit la fluierul arbitrului. Meciul a fost întrerupt mai multe minute, iar portarul Astrei a fost transportat de urgență la spital. Clujenii au ratat şi un penalty în minutul 76, prin Antal, care nu l-a putut învinge pe Iliev. În al treilea minut al prelungirilor, portarul Mincă a intervenit salvator, respingând mingea şutată din lovitură liberă de Fabricio.

Sâmbătă, 18 martie, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 şi Look TV), pe terenul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, este programată partida FC Viitorul şi FC Steaua București. Un meci care se va disputa cu casa închisă, toate biletele puse în vânzare fiind achiziţionate, astfel că tribunele vor fi pline la duelul dintre primele două echipe ale campionatului.

Duminică, 19 martie, tot de la ora 20.30, Dinamo București va primi vizita echipei CS Universitatea Craiova.

Clasament play-off: 1. FC Steaua 27p (golaveraj: 2-0), 2. FC VIITORUL 27p (0-0), 3. CFR 25p (3-4), 4. Craiova 23p (0-0), 5. Astra 23p (2-3), 6. Dinamo 22p (0-0).

Programul meciurilor din etapa a 2-a a play-out-ului - sâmbătă, 18 martie, ora 18.00: ASA Tg. Mureş - Concordia Chiajna; duminică, 19 martie, ora 18.00: Gaz Metan Mediaș - FC Botoşani; luni, 20 martie, ora 18.00: ACS Poli Timișoara - FC Voluntari, ora 20.30: Pandurii Tg. Jiu - CSM Poli Iaşi. Partidele sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.

Clasament play-out: 7. Gaz Metan 23p, 8. Iaşi 18p, 9. Voluntari 16p (1-1), 10. Botoşani 16p (1-2), 11. Concordia 13p, 12. Pandurii 11p, 13. ACS Poli 10p, 14. ASA 6p.