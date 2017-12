Atac fără precedent la adresa șefei DNA

20:59:50 / 03 Octombrie 2017

Maimuta a picat din copaciu ...

Plesoianu asta , un pomohaci admirator de ciocane si seceri , asemenea altor ghioarle PSD-iste , se leaga de Kovesi , poate-poate va iesi si el in evidenta cumva , ca a spus-o ratatul schizofrenic si alienat , acum ceva timp , cum ca vrea sa candideze la presedintia tarii , sa fie ales in locul lui Johannis ... Nimic mai mult . Iti patineaza mintea ! Obraznicia limbricului troglodit , care nu poate emite o propozitie cu subiect si predicat , vrea presedinte ... Ce inseamna lipsa controlului la cap al celor alesi in parlament , in ministere , in conducerea companiilor , al deconcentratelor ... PSD-istii isi pun acolo frati , surori , unchi , matusi , amante , amanti , ciocanitori ordinare si vedem , acut si cronic , cum limbricii astia se puiesc intre ei , asa redusi cum sunt si duc tara de rapa , o mint , o fura , o jefuiesc , o tund si o belesc ...