Au fost fraudate alegerile prezidențiale din 2009? Ce spune Coldea

Fost prim-adjunct al SRI, generalul Florian Coldea a trimis o scrisoare Comisiei parlamentare de anchetă privind alegerile din 2009. El nu se va prezenta la audieri, însă face o serie de precizări în documentul trimis. „Precizez că, la nivelul anului 2009 - puternic marcat de retorica electorală, România s-a confruntat cu o situaţie complexă de securitate, iar în aceste condiţii, potrivit competenţelor sale, în deplină echidistanţă şi neutralitate politică, SRI a depus eforturi considerabile, prin care s-a reuşit gestionarea în bune condiţii a riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii naţionale”, scrie Florian Coldea, citat de evz.ro. „Atât în cursul zilei de 6 decembrie 2009, cât şi anterior şi ulterior acesteia, în calitate de prim-adjunct al directorului SRI, am desfăşurat cu precădere activităţi circumscrise apărării, promovării intereselor de securitate ale statului român şi protejării cetăţenilor României, potrivit competenţelor conferite instituţiei, adecvate funcţiei şi adaptate situaţiilor specifice (concret, în perioada la care ne referim, adaptate contextului electoral). De asemenea, în mod firesc, ca orice alt cetăţean, ocazional am avut activităţi cu caracter privat - fără nicio legătură cu atribuţiile mele de serviciu sau care să implice calitatea mea profesională. Menţionez că aceste activităţi, deşi private, se supun prevederilor din normele şi regulamentele militare aplicabile personalului SRI şi nu au afectat în niciun fel conduita mea profesională sau îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Vă asigur, cu deplină responsabilitate, că şi în ziua de 6 decembrie 2009, atât în cadrul activităţilor profesionale, cât şi al celor private, am acţionat în spiritul legii şi al regulamentelor militare. Încurajez orice persoană care consideră că deţine date sau indicii privind eventualele abateri de la lege şi/sau regulamentele militare în ceea ce priveşte activitatea mea profesională sau personală să îşi îndeplinească obligaţia legală şi morală de a se adresa prompt autorităţilor competente”, a mai informat Coldea.

RĂSPUNS PENTRU COLDEA

După ce Florian Coldea a trimis o scrisoare Comisiei parlamentare de anchetă a prezidențialelor din 2009 în care a anunțat că nu va merge la audieri, și Laura Codruța Kovesi a făcut la fel. Șefa DNA a comunicat că nu se prezintă în fața parlamentarilor. Mihai Fifor, președintele Comisiei, anunță că decizia în ceea ce privește un răspuns la cele două scrisori va fi luată de membrii acestui for marți. „Sunt două texte. Scrisoarea lui Coldea tratează, cât de cât, ce anchetăm noi în Comisie, însă scrisoarea lui Kovesi e un refuz lacunar să se prezinte. Vom decide mâine ce vom face. O persoană care nu are nimic de ascuns și respectă Parlamentul ar trebui să onoreze cu prezența lucrările comisiei. E și o decizie a CCR. Ne-am fi dorit foarte mult ca atât doamna Kovesi, cât și domnul Coldea să vină la Comiei. Nu e o comisie care vânează pe cineva.”, a spus Mihai Fifor, președintele Comisiei de anchetă din Parlament pentru alegerile prezidențiale din 2009.