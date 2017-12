Australienii plîng, italienii exultă...

Suporterii australieni erau în stare de şoc marţi, după dureroasa eliminare a favoriţilor în optimile de finală. Australia a pierdut în ultimele secunde meciul cu Italia, datorită unui penalty transformat de Francesco Totti în prelungirile partidei, mai exact în min.93! "Sînt distrus, absolut distrus", a declarat Michael Rhys-Jones, un suporter al Australiei, după ce a urmărit meciul în Little Italy, cartierul italian din Sydney. "Am jucat mai bine, am avut un joc atît de bun. Este dezolant să termini astfel", a declarat el. Unii dintre cei 20.000 de suporteri care s-au adunat în acest cartier au izbucnit în plîns, în timp ce alţii au început să înjure după ce Totti a marcat golul care a trimis Australia "acasă".

În schimb, fanii de origine italiană exultau. Pentru Michael Provino, un australian de origine italiană, Socceroos nu au ştiut să profite de faptul că Italia a jucat în zece oameni, de la începutul reprizei secunde. "Ar fi trebuit să profite de această şansă. Este foarte dur, dar acesta este jocul", a spus Provino. Mii de suporteri s-au adunat pe străzi, pentru a urmări meciul pe ecrane uriaşe, deşi în Australia era noapte. Un suporter şi-a exprimat satisfacţia pentru faptul că echipa lor a ajuns pînă în optimile de finală la o competiţie la care nu a mai participat din 1974. Nici premierul John Howard, aflat în vizită oficială în Indonezia, nu şi-a ascuns decepţia faţă de rezultat. "Este un mod foarte crud de a pierde, dar echipa a jucat cu mult curaj de-a lungul meciului", a spus Howard.