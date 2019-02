Autobuze electrice la Constanța: intenție reală sau fumigenă de campanie?

16:10:45 / 23 Ianuarie 2019

Imbecilitate marca Fagadau

Cat de retardat sa fii sa aduci niste autobuze atat de inghesuite, in conditiile in care cohorte de pensionari le iau cu asalt, de dimineata pana seara? Repet, nu am nimic cu pensionarii, doar ca aceasta gratuitate ar trebui acordata intr-un anumit interval orar, evitand varfurile de trafic sau gasita orice alta idee care sa faca ordine in transportul in comun constantean ... iar aceste autobuze sunt bomboanele de pe coliva ... sunt noi, au 8 camere fiecare, incarcare usb si te anunta ce statie urmeaza ... atat si nimic mai mult ... asa este cand parandaratul este mai presus de interesul urbei ... din pacate, Constanta este un oras atat de decazut dpdv moral, ca sa nu mai vorbim de infrastructura lui, incat ma indoiesc ca vom reusi sa scapam prea curand de adminstrarea psd-ista, cea care, in 20 de ani de administrare continua, a reusit sa aduca un oras de pe locul 2 dupa capitala sa nu apara intr-un top 10 al oraselor in care se traieste cel mai bine din Romania ... suntem exact ca in experimentul cu broasca scufundata intr-un recipient cu apa fierbinte ... daca o bagi direct, va sari si va cauta sa scape ... daca insa o bagi in apa rece si incalzesti apa, va sta acolo pana va muri ... asta se va intampla, intr-un final, si cu acest oras, daca nu vom reusi sa ne gasim niste conducatori care sa puna interesul public mai presus de cel personal