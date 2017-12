Autoritățile deszăpezesc... sau așteaptă soarele?

23:15:02 / 31 Ianuarie 2017

Primul an din istorie ...

...cand utilajele au intrat pe stradutele secundare si au curatat zapada pana la un strat de 5 cm . De aici fiecare s-a mobilizat si si-a curatat zona aruncand zapada in afara carosabilului sau in zonele cu vegetatie. Altii au dat zapada inapoi pe drum si acum se plang de gheata si munti de zapada care inca incurca circulatia auto si pietonala. Nu cred ca ar trebui sa vina cineva in zonele rezidentiale, mai curand asistatii socila sa actioneze la spitale, scoli, etc. de utilitate publica.