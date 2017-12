Autoturism supersport de poliţie, pe Autostrada Soarelui

240 de cai putere se află sub capota unui bolid recent intrat în dotarea Poliţiei Autostrăzi. Agenţii rutieri au primit o astfel de maşină sport în urma unui parteneriat cu un importator auto şi o vor folosi pentru urmărirea şi prinderea vitezomanilor care gonesc pe Autostrada Soarelui. Noul autoturism, intrat în dotarea Poliţiei Autostrăzi, este un Seat Leon, primit pentru o perioadă de şase luni sau în limita a 100.000 de kilometri, de la firma Porche Leasing. „Autoturismul este dotat cu sisteme speciale de iluminare şi semnalizare şi cu aparate radar”, a declarat, ieri, şeful Poliţiei Autostrăzi, George Grigore. Maşina are un motor de doi litri, pe benzină, suspensii şi calea de rulare sport şi poate atinge 247 de kilometri pe oră. „Sper să reuşim să-i urmărim pe vitezomani, să-i prindem şi să le aplicăm sancţiunile care li se cuvin. Au fost cazuri cînd şoferii nu opreau la semnalul poliţistului şi cu maşinile din dotare nu îi prindeam din urmă. Ne bucurăm că ne ajută în activitatea specifică pe autostradă, avînd în vedere că viteza legală cu care se circulă pe autostradă este de 130 de kilometri pe oră, dar am avut şi cazuri cînd s-a circulat cu 257 de kilometri pe oră”, a adăugat şeful Poliţiei Autostrăzi.