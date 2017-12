Avalanşă în Italia: zeci de morți și dispăruți, printre care și o româncă și copiii ei

Autoritățile din orașul Farindola, din regiunea italiană Abruzzo, se luptă de miercuri seară cu zăpada, pentru viața mai multor zeci de persoane care au fost surprinse de avalanșă în hotelul Rigopiano. În cursul nopții echipajele de salvare au încercat să ajungă la hotelul aflat în apropierea muntelui Gran Sasso, din Apenini, acoperit de avalanșa despre care se crede că ar fi fost cauzată de cutremurele care au lovit miercuri centrul Italiei. Cel puțin trei persoane sunt date dispărute, relatează agenția de știri ANSA, citând membri ai echipelor de salvare. Antonio Crocetta, liderul unui grup de poliție alpină implicat în acțiunile de căutare și salvare, a declarat că "sunt mai multe persoane decedate". Potrivit presei italiene, în momentul producerii primului cutremur major, în hotel se aflau cel puțin 20 de turiști și șapte angajați, informează site-ul The Local.

Doi bărbaţi, captivi în hotelul din Italia peste care a căzut avalanşa, au fost scoşi de sub nămeţi de salvatori. Unul dintre ei este un italian de 38 de ani, Giampiero Parete. Acesta a fost internat în spital la terapie intensivă și susține că a scăpat cu viață pentru că ieșise din hotelul Rigopiano ca să ia ceva de la mașină, scrie Libertatea.ro. Bărbatul susține disperat însă că cei doi copii ai lui, un băiat și o fată, și soția sa, de origine română, Adriana, sunt prinși sub dărâmăturile hotelului. "Soția și cei doi copii ai mei sunt sub dărâmături. A venit avalanșa și totul a fost acoperit de zăpadă, însă am reușit să ies. Mașina nu a fost îngropată sub nămeți, așa că am așteptat sosirea echipelor de salvare", a spus bărbatul, care se pare că el a fost și cel care a alertat autoritățile.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că Ambasada României în Italia a contactat în regim de urgenţă autorităţile locale, în vederea obţinerii de detalii suplimentare.MAE precizează însă că operaţiunile de salvare sunt în curs de desfăşurare, fiind îngreunate de condiţiile meteorologice severe şi de daunele produse de avalanşă asupra clădirii.

