Averea lui Iohannis, la control!

19:55:52 / 15 Ianuarie 2017

Demersul este corect ...

adica mi se pare ok ca toti cei care ne conduc sa isi justifice averile ... trecand peste faptul ca acest demers este facut de un jeg ordinar care plangea in parlament sa nu se aprobe inceperea urmarirea penala in cazul in care era anchetat, mi s-ar fi parut ok ca, in paralel cu cercetarea averii in cazul presedintelui sa fi cerut si cercetarea modului in care, din salariul de bugetar, Liviu Dragnea si-a construit acel domeniu de aproape 7000 mp, pe doua strazi si patru locuri de casa ... adica sa fie, conform sloganului Psd, "Dreptate pana la capat" ...