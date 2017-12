AVERTISMENT extrem de serios! Carnea roșie vă poate îmbolnăvi de cancer

Cancerele digestive sunt extrem de periculoase, ne avertizează specialiștii gastroenterologi. Conform statisticilor, afecțiunile maligne ale sistemului digestiv sunt responsabile pentru cele mai multe decese cauzate de cancer. Iar stilul de viață este decisiv în declanșarea acestor boli grave. “O alimentație dezechilibrată poate fi un factor de risc pentru toate tipurile de cancer gastric și mă refer aici la consumul excesiv de grăsimi saturate, de produse super-procesate, de alcool, la insuficiența aportului de fibre. În plus, extrem de periculos pentru sistemul nostru digestiv este excesul de carne roșie. Am constatat la mulți dintre pacienții noștri cu cancere gastrice prezența aceste obiceiuri culinare și, de aceea, recomandăm eliminarea acestora”, spune medicul gastroenterolog Cem Aygün, specialist în endoscopie digestivă în cadrul ACIBADEM.

În topul cancerelor digestive diagnosticate de medici sunt cele de colon, pancreas, stomac și esofag. Pe lângă dieta săracă în legume și fructe, fumatul este responsabil pentru riscul crescut de cancer digestiv. Cât privește cancerele de stomac, acestea apar și din cauza unei infecții extrem de răspândite în rândul populației. “Este cunoscut faptul că Helicobacter Pylori crește riscul de cancer de stomac. Prezența acestui microorganism indică un prim risc de cancer de stomac, iar atrofia și metaplazia asociate acestei infecții cresc riscul de boală malignă. Deși știm că celulele sistemului nostru imunitar recunosc și atacă bacteria, acestea nu o pot anihila. Helicobacter Pylori poate trăi în stomacul unei persoane din copilărie și până la vârsta adultă, iar inflamația care se perpetuează ani în șir reprezintă un factor de risc important pentru multe tipuri de cancer care afectează sistemul nostru digestiv”, completează medicul gastroenterolog.

Helicobacter Pylori se transmite în condițiile unei igiene precare, prin alimente contaminate, prin apă și contact direct cu o persoană infectată. Tratarea infecției cu antibiotice poate reduce cu 40 la sută riscul cancerelor gastrice. Cât privește simptomele afecțiunilor maligne, acestea diferă în funcție de localizarea bolii. Astfel, prezența unui cancer la nivelul sistemului digestiv poate fi semnalată prin dureri, anemie, scăderi rapide în greutate, sângerări intestinale, dureri retrosternale, acumularea de lichid în abdomen și colorarea pielii în galben. Însă multe dintre aceste afecțiuni sunt silențioase în primele stadii de boală, de aceea specialiștii recomandă efectuarea regulată a unui set de analize și investigații personalizate. “La ora actuală, știm că o treime dintre cancerele gastro-intestinale pot fi prevenite. Cum putem face asta? Cel mai important lucru pe care îl putem face este să aplicăm programe clinice de screening pe scară largă. De exemplu, pentru cancerul colorectal se recomandă testele de sânge anuale, dar și o colonoscopie. De asemenea, există programe clinice și pentru alte tipuri de cancere digestive, dar acestea diferă de la un tip de pacient la altul. Astfel, cancerele de pancreas pot apărea la persoanele care au în familie cazuri cu o astfel de afecțiune malignă. Există și programe de screening pentru cancerele hepatice, destinate persoanelor infectate cu virusurile hepatice B și C și celor care au în familie afecțiuni maligne ale ficatului”, recomandă expertul ACIBADEM.

Respectarea programului de investigații regulate crește șansele depistării oricărei boli maligne în stadiu incipient. Astfel, medicii pot aplica multe dintre terapiile moderne, cu șanse maxime de vindecare pe termen lung. “La ora actuală, dispunem de modalități moderne de tratament pentru cancerele gastrice. Una dintre acestea este rezecția terapeutică, metodă care se poate aplica fie prin intervenție chirurgicală deschisă, fie prin endoscopie. În timpul operației, trebuie să facem rezecția completă a tumorii astfel încât să nu rămână țesut malign. Am tratat cu succes mulți pacienți români și tuturor le spunem că este important să ajungă la noi cât mai repede, în stadii incipiente de boală. De exemplu, la persoanele cu cancer în stadiul 1, rata de succes a terapiei este de peste 90 la sută”, concluzionează expertul turc.

De mare folos în prevenirea cancerelor sistemului digestiv sunt dieta bogată în legume și fructe, reducerea consumului de grăsimi saturate și carne procesată, de sare și alcool. Renunțarea la fumat alături de menținerea greutății optime și de sport sunt atuuri în plus în controlul riscului de cancer din sfera digestivă.