Avocatul Poporului intervine în lipsa unor medicamente pentru bolnavii de cancer

Pe 11 aprilie semnalam, în pagina de Sănătate a cotidianului nostru, dispariția de pe piața din România a unui medicament extrem de important pentru bolnavii de cancer: Tamoxifen. Am fost contactați de un constănțean, a cărui soție a fost diagnosticată, în urmă cu aproximativ un an, cu cancer la sân. Femeia a urmat toți pașii indicați de medic, de la chirurgie și până la citostatice. Indicația finală a fost administrarea, timp de 5 ani, a respectivului medicament. Acesta însă a dispărut de pe piață, spre disperarea bolnavilor. Unii medici i-ar fi îndrumat către țări vecine, precum Bulgaria sau Republica Moldova. Și nu este singurul medicament destinat bolnavilor oncologici care lipsește. O veste îmbucurătoare este dată de către Avocatul Poporului, care s-a sesizat din oficiu în acest sens, în încercarea de a rezolva problema. ”Sesizarea vine în urma unor aspecte relatate în mass-media și în conținutul unor petiții, conform cărora, de aproape un an (în cazul unora), lipsesc din farmacii unele citostatice de bază, pe motiv că sunt ieftine și nu ar aduce suficient profit. Acestea sunt: Tamoxifen (pentru tratamentul cancerului de sân), Zoladex (pentru tratamentul cancerului de prostată), Dactinomicina, Tisplatin, Dacarbazina, Bleomycin etc.”, se arată într-un comunicat al Avocatului Poporului. Potrivit sursei citate, ca urmare a acestui fapt, nu se pot respecta ghidurile de standardizare emise de Ministerul Sănătății privind tratamentele prescrise pentru diferite forme de cancer.

