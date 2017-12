Avocatul Poporului va ataca OUG privind Codurile penale la CCR

Avocatul Poporului, Victor Ciorbea a declarat vineri că va ridica la CCR excepţia de neconstituţionalitate pentru "OUG 13 din acest an" (nr-OUG de modificare a Codurilor penale, precizând că documentul va fi trimis "în câteva minute" la Curtea Constituţională.

„Am primit aseară o scrisoare de la procurorul general prin care îmi spune să iau în seamă criticile de neconstituţionalitate. Unele idei au fost preluate chiar în textul excepţiei, pe celelalte nu am reuşit să le examinăm. Am decis să ridic excepţia de neconsttuţionalitate a ordonanţei 13. În legătură cu calitatea procesuală activă a Avocatului Poporului, regret că nu am fost în stare să rezist solicitărilor, presiunilor, unora dintre dvs. şi v-am dat un răspuns înainte să văd dacă existe precedente. Verificând şi prevederile ordonanţei, am constat că avem calitate procesuală activă de a ridica excepţia de neconstiuţionalitate. Guvernul menţionează ca unul dintre motive faptul că este necesar implementarea unei directive a UE. Am constata că termenul este 1 aprilie 2018, un termen suficient de lung pentru a fi dezbătută această chestiune, pe baza unui proiect de lege. Deci nu se justifică adoptarea ordonanţei de urgenţă. CCR a precizat că se justifică utilizarea OUG în situaţia în care ar fi declanşată procedura de infringement, ceea ce nu este cazul. Prin ordonanţa de urgenţă, s-a ţinut seama de cerinţele formulate de decizia CCR. În ordonanţa de urgenţă se foloseşte, se adaugă, şi la vătămare gravă a drepturilor şi intereselor unor persoane juridice. Se spune ori prejudiciul este mai mare, ori se aduce o vătămare. Guvernul nu defineşte ce înseamnă această vătămare gravă. Apare încă un element de imprevizibilitate care este contrară cerinţelor constituţionale. În OUG se spune că suntem în prezenţa abuzului în serviciu doar în situaţia în care avem de-a face cu încălcarea legii. Dispoziţiile unei hotărâri de Guvern, de primării, reprezintă acte normative în sens larg”, spune Victor Ciorbea citat de adevărul.ro

Potrivit adevărul.ro, Victor Ciorbea este singurul care putea contesta o ordonanţă de urgenţă la CCR în ansamblul său, fără a apela la tertipuri de genul „conflictului juridic de natură constituţională“, folosit de CSM. În timp ce demersul CSM – ce vizează mai degrabă argumente tehnice – poate fi respins de CCR, o sesizare din partea Avocatului Poporului ar viza fondul problemei, deci ar avea şanse mai mari de reuşită.

Citește aici sesizarea Avocatului Poporului către CCR.