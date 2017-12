Axiopolis Cernavodă a remizat la Popești-Leordeni

Sâmbătă s-au disputat ultimele trei partide contând pentru etapa a 11-a din Liga a 3-a la fotbal. Axiopolis Sport Cernavodă a jucat pe terenul celei de-a treia clasate, SC Popești-Leordeni, și a fost foarte aproape de a produce o mare surpriză. Meciul s-a terminat la egalitate, 1-1, însă gazdele au reușit să înscrie abia în minutul 85, prin Daniel Tîrnăcop! Golul echipei oaspete fusese marcat de Marius Hristu, în minutul 44.

„Am început modest această partidă, în fața unei echipe bune, experimentate, însă ușor-ușor am reușit să echilibrăm jocul. Terenul a fost greu, alunecos, pentru că a plouat câteva zile la rând. După pauză am jucat mult mai bine și am avut chiar ocazii de a face 2-0. Mirică a apărat foarte bine, însă nu a avut ce face la golul egalizator. Gazdele au marcat direct dintr-o lovitură liberă de la 16 metri, poziție excelentă pentru un stângaci, șut imparabil. Sunt mulțumit și de aspectele tehnico-tactice, nu doar de angajamentul băieților, însă e păcat că nu am reușit să învingem. Poate că este și o lege a compensației, pentru că în etapa trecută, cu Metaloglobus, noi am egalat la 1 în prelungiri”, a declarat Vasile Enache, antrenorul principal al dunărenilor.

Au evoluat pentru Axiopolis: Mirică - G. Rusu, Zaharia, Andreescu, C. Hristu - Husein (80 Antip), I. Gheorghe, Moldoveanu - Ad. Cristea (58 C. Dumitrescu), Dogaru (70 Buhuș), M. Hristu (75 Benghea).

Celelalte rezultate ale etapei: Viitorul Domnești - FC Viitorul II 1-2 (B. Barbu 85-pen. / Al. Stoica 77, Neniţă 86); Metaloglobus București - CS Tunari 4-1; Dinamo II București - Arsenal Malu 6-0; ACS Înainte Modelu - CSM Oltenița 2-2; Petrolistul Boldești - AFC Astra II Giurgiu 2-3; Delta Dobrogea Tulcea - Unirea Slobozia 2-4.

Clasament Seria a 2-a:

1. Metaloglobus București 29 de puncte (golaveraj 27-13)

2. FC Viitorul II Constanța 23p (26-13)

3. SC Popești-Leordeni 21p (17-9)

4. Unirea Slobozia 20p (23-13)

5. AFC Astra II Giurgiu 18p (18-12)

6. CS Tunari 16p (16-18)

7. Dinamo II București 15p (21-14)

8. Delta Dobrogea Tulcea 14p (22-23) - formație penalizată cu 2 puncte

9. ACS Înainte Modelu 13p (31-24)

10. Viitorul Domnești 13p (14-15)

11. Axiopolis Sport Cernavodă 13p (18-21)

12. CSM Oltenița 8p (19-23)

13. Petrolistul Boldești 7p (15-25)

14. Arsenal Malu 0p (9-50)

