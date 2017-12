Backstreet Boys lucrează la un nou album

Boy band-ul care a făcut senzație la sfârșitul anilor '90, Backstreet Boys, se întoarce pe scena muzicală, pregătind un nou album, după ce noua lor piesă, în colaborare cu Florida Georgia Line, va fi lansată în august, potrivit time.com. Cei cinci au avut câteva prestații în acest an, incluzând apariții la show-uri televizate sau un mini-concert la concursul Miss USA. Toate astea pălesc în comparație cu știrea că membrii formației lucrează la un nou material discografic. Nick Carter și Brian Littrell au tachinat fanii cu noua lor colaborare cu duo-ul country Florida Georgia Line, postând fotografii pe rețeaua de socializare Instagram, anunțând că piesa va fi lansată spre finele lui august, pe albumul ”Dig Your Roots” al trupei country. ”De asemenea, lucrăm la un nou album Backstreet Boys. Pregătiți-vă!!!”, a scris Carter pe Instagram.

Vestea unui nou material, dar și album marca Backstreet Boys i-a bucurat nespus pe fani, care au lăsat cuvinte încurajatoare și urări de bine în secția de comentarii. În viitorul apropiat, boy band-ul va apărea în seria ”Greatest Hits / Cele mai mari hituri”, la postul de televiziune ABC, unde vor cânta alături de Meghan Trainor. Înfiinţat în 1993, în statul Florida, grupul Backstreet Boys a vândut peste 130 de milioane de albume pe plan mondial şi a lansat multe piese cu succes la public, precum ”I Want It That Way” şi ”Shape of My Heart”. Grupul este alcătuit din Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, A.J. McLean şi Howie Dorough. După mai multe pauze în carieră, în anii 2000, şi plecarea lui Richardson, cei cinci membri ai grupului s-au reunit în 2012 şi au pornit într-un turneu mondial. Backstreet Boys a lansat un nou album de studio în 2013.