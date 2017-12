Banda desenată şi muzica sunt „pe val”

Salonul Internaţional al Benzii Desenate din România, atracţia culturală a acestui weekend, la malul mării, şi-a deschis standurile şi colecţiile, vineri, la Muzeul de Artă. Bedefilii de toate vârstele nu s-au lăsat aşteptaţi şi au pus stăpânire pe holul instituţiei de cultură constănţene, pentru ca apoi să meargă să viziteze expoziţiile speciale ale Salonului. Deschiderea oficială a manifestării, ajunsă la cea de-a XXI-a ediţie, a avut loc în prezenţa artiştilor invitaţi, a preşedintelui Alianţei Franceze Constanţa (AFC), Ileana Meheleanu, a directorului Aneta Puşcaşu şi, bineînţeles, a gazdei, directorul instituţiei de artă, criticul Doina Păuleanu. Startul manifestărilor a fost dat de discursurile oaspeţilor speciali: reprezentantul Ambasadei Franţei în România, Jean Luc Renault, Adrian Cioroianu - care au primit şi diplome de excelenţă, editorul francez Paul Laffont, preşedintele Asociaţiei Bedefililor din România, Dodo Niţă.

Pentru că tema din acest an a Salonului este „Banda desenată şi muzică”, muza Eutherpe a fost invocată în cadrul unui moment liric special. „Noi sperăm că am prins ceva experienţă, la cea de-a 21 ediţie a Salonului Internaţional de Bandă Desenată, cifră care, în unele ţări, reprezintă vârsta majoratului. Suntem foarte fericiţi că Muzeul de Artă găzduieşte, alături de lucrări de Grigorescu, Aman, Tonitza şi expoziţiile noastre de benzi desenate. Ca o noutate, în acest an, lansăm o serie de publicaţii româneşti şi italiene, pentru că invitatul de onoare este Italia”, a spus reprezentantul bedefililor români, Dodo Niţă.

● Portrete la minut şi premii ● Cei care doresc să-şi petreacă weekend-ul în lumea minunată a benzii desenate sunt aşteptaţi, sâmbătă, între orele 10.00 şi 16.00 şi duminică, de la ora 10.00 până la ora 13.00, când se închide salonul, la Muzeul de Artă, unde este afişat programul manifestărilor. Se pot vizita expoziţiile, vor avea loc lansări de albume, sunt programate întâlniri cu artiştii, spectacole muzical-coregrafice, conferinţe, ateliere de creaţie şi sesiuni de dedicaţii, iar doritorii pot beneficia de portrete... la minut. „Anul acesta, avem, la Constanţa, invitaţi din Italia, Franţa şi România. Ne bucurăm să avem printre noi reprezentaţi ai consulatelor turc, rus şi chinez, ceea ce înseamnă că, din punct de vedere cultural, ne facem cunoscuţi. Duminică, se vor acorda viitorilor creatori de bandă desenată două premii In memoriam Pierre Pascal şi Claude Moliterni, creatori de bandă desenată care au fost la saloanele noastre şi nu mai sunt printre noi”, a spus directorul AFC, Aneta Puşcaşu.

Salonul Internaţional de Bandă Desenată este organizat de Alianţa Franceză din Constanţa, Ambasada Franţei în România, Asociaţia Bedefililor din România şi Muzeul Naţional de Artă Constanţa, în colaborare cu Alianţele franceze din România, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa şi Editura Pavesio (Italia).