Bătrână moartă în condiţii suspecte

Procurorii şi poliţiştii constănţeni încearcă să elucideze împrejurările exacte în care o pensionară din Constanţa şi-a pierdut viaţa ieri după-amiază. Cazul a ajuns în atenţia oamenilor legii în momentul în care vecinii Veronicăi Dragomir, de 74 de ani, au sunat la 112 şi au anunţat că femeia zace fără suflare pe o peluză de lângă blocul H1, situat pe Aleea Crizantemelor, din Constanţa, după ce a căzut de la fereastra apartamentului ei, situat la etajul 3 al imobilului. La adresa indicată au ajuns în scurt timp un echipaj SMURD şi poliţiştii Secţiei 1. În pofida eforturilor depuse de medici, viaţa pensionarei nu a mai putut fi salvată. Oamenii care locuiesc în bloc cu victima spun că aceasta ajunsese în pragul disperării din cauza scandalurilor pe care fiul ei le-ar fi făcut în mod repetat, la băutură, de fiecare dată când venea acasă din voiaje. „Tot timpul se plângea de felul în care fiul ei se purta cu ea. O înjura, o ameninţa şi o lovea de fiecare dată când venea acasă şi se îmbăta. Se temea foarte tare de el şi avea un trai foarte amar din cauza lui. A fost o femeie chinuită. Auzeam tot timpul ţipetele lui din apartamentul în care locuiau. Nu v-ar veni să credeţi cât de urât se purta cu ea. Nu ştiu sigur ce s-a întâmplat, dar eu cred că nu a mai suportat acest coşmar şi s-a aruncat de la fereastră. Soţul ei a murit în urmă cu câţiva ani, fata ei nu locuia aici, aşa că era singură în casă cu băiatul”, a declarat un vecin al femeii.

COŞMAR Toţi cei care o cunoşteau pe bătrână spun că aceasta trecea printr-un adevărat coşmar. „Avea necazuri mari din cauza băiatului ei. Când venea din voiaje, o bătea şi o chinuia tot timpul. El bea foarte mult. Îi mai spuneam când îl vedeam: „nu-ţi e ruşine, că e mama ta?“. Iar el înjura şi îmi spunea că o omoară. De mai multe ori femeia a sunat la Poliţie când el făcea scandal. Cei de la Poliţie l-au amendat pe fiul ei, dar tot ea, săraca, ajungea să plătească acele amenzi. Eu cred că ea de supărare şi-a curmat viaţa... Chiar ieri a venit la mine acasă şi mi-a spus că nu mai poate, că o înjură şi o drăcuie tot timpul şi că o ameninţă că o omoară!”, a povestit o femeie care locuieşte în blocul H1. Surse judiciare au confirmat faptul că bătrâna a cerut ajutorul poliţiştilor de două ori în decurs de o lună, în zilele de 8 februarie şi 8 martie. Cu toate că prima ipoteză în anchetă a fost suicidul, oamenii legii nu pot exclude în acest moment nici celelalte variante. Poliţiştii spun că, la momentul producerii tragediei, fiul bătrânei se afla în apartament. El a fost escortat la sediul Secţiei 1, pentru audieri. Între timp, pe Aleea Crizantemelor au sosit criminaliştii, care au izolat perimetrul şi au început cercetările. Dosarul a fost preluat de ofiţerii de la Serviciul de Investigaţii Criminale.

NECROPSIE După aproape două ore, oamenii legii l-au adus pe fiul bătrânei în apartament, anchetatorii continuând să ridice probe din locuinţă. În drum spre imobil, fiul femeii a declarat: „Eram în casă, am avut o ceartă, iar ea mi-a spus că pleacă. Am întrebat-o unde şi apoi s-a dus în balcon, de unde a vrut să se arunce. Eu am oprit-o şi am tras-o înapoi în apartament. Apoi nu ştiu ce s-a mai întâmplat”, a declarat Dumitru Dragomir, fiul bătrânei. Poliţiştii spun că femeia a căzut de la fereastra dormitorului. La faţa locului a sosit şi un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, care coordonează întreaga anchetă. „Pentru moment, nu putem formula nicio concluzie în legătură cu acest caz. Continuăm cercetările pentru a stabili cu exactitate în ce împrejurări a survenit decesul femeii. Având în vedere starea conflictuală existentă între mamă şi fiu, care era de notorietate, luăm în calcul toate ipotezele, mai ales că martorii au vorbit despre o ceartă care ar fi avut loc în apartament chiar astăzi (n.r. - ieri). Fiul femeii susţine că aceasta s-a aruncat de la fereastră”, a declarat procurorul de caz, Matei Dragomir. Trupul neînsufleţit al bătrânei a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei.