BC Athletic a pierdut la București

13:45:03 / 28 Noiembrie 2016

Baschet

Facem si BC Farul. Cu cat a terminat ultimul sezon din istoria recenta BC Farul ... 1 victorie cu Chiajna si vreo 20 de infrangeri? Cu bani adusi de acasa de jucatori si deplasari cu masina personala ca echipa sa se prezinte la meciuri si sa nu fie retrogradata sportiv si BC Farul sa fie salvat? Unde era obositul de mai sus atunci cand chiar s-au furat toti banii care s-au dus in ''Fundatia sportului''?Acum avem generatii. Oamenii astia care comenteaza n-au idee ce inseamna baschetul in Constanta. D-abia astept sa faca ei BC Farul. Dar datul din tastatura e cel mai ieftin la romani. Sport national. Haters gonna gate. Dar inainte sa faca BC Farul, sper sa le dea testul abecedarului. N-as vrea asa oameni in sport. :) (bine, ei cred ca fac parte din sport si dau comment-uri pe ziare)