BC Athletic a pierdut la opt puncte diferenţă la Mediaş

17:10:22 / 11 Noiembrie 2018

Pentru DOINA

Simtiti-va bine in continuare, ca altceva nu o sa vedeti la astia, de exemplu niste meciuri castigate. Spre deosebire de film sau teatru, unde te duci sa te simti bine, la meciuri vii in principal ca sa aplauzi victoria echipei favorite, ceea ce aici nu este (si din pacate, nu cred ca va fi vreodata) cazul! Cat despre "valoarea" juniorilor constanteni, cred ca si o echipa incropita din zidari sau muncitori la spatii verzi le-ar pune mari probleme! Pacat ca nu ai prins zilele bune ale baschetului constantean , cand Baiceanu, Pasca , Spinu, Radu, Manaila, Tecau, Martinescu, Teglas chiar faceau spectacol si in primul rand, castigau, chiar si in fata Stelei sau a lui Dinamo, care jucau campionate la rand fara sa-i bata nimeni. Chiar te simteai bine pe atunci! S-auzim numai de bine!