Beach-barul Bourbon fură apă!

Deşi echipele Corpului de Control ale SC RAJA SA fac controale din ce în ce mai dese, iar sancţiunile sînt din ce în ce mai usturătoare, există totuşi, agenţi economici care continuă să fure apa la propriu, fără cea mai mică jenă sau frică de ce li s-ar putea întîmpla. Un exemplu de acest gen, în care administratorii dau dovadă de un „curaj” ieşit din comun (ca să nu-i spunem altfel), fără să le pese de niciuna din legile care guvernează această ţară, şi implicit serviciile de alimentare cu apă, este beach-barul Bourbon, din staţiunea Mamaia, zona clubului Melody. În cursul zilei de ieri, în urma unui control efectuat la beach-barurile din staţiunea Mamaia, reprezentanţii Corpului de Control din cadrul RAJA Constanţa au descoperit că beach-barul Bourbon era branşat ilegal la sistemul de alimentare cu apă, fără nici un aviz sau vreun contract cu operatorul de apă. ”Cu alte cuvinte, societatea Amărui SRL, reprezentată legal de Răzvan Iacob, care deţine beach-barul cu pricina, fura la propriu apa potabilă, fără să se gîndească o secundă la implicaţiile acestui fapt. SC RAJA SA Constanţa este un prestator de servicii ca oricare altul. Nerecuperarea debitelor şi lipsa încasărilor pentru serviciile furnizate, aduc grave prejudicii societăţii, punînd în pericol existenţa serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare de la nivelul întregului judeţ. Ca orice unitate prestatoare de servicii către populaţie şi RAJA Constanţa depinde de furnizorii săi. Lunar, RAJA Constanţa trebuie să achite contravaloarea facturii de energie electrică, factură care se ridică la aproximativ 20 miliarde lei. În caz de neplată a acestei facturi, RAJA Constanţa riscă să fie debranşată de la sistemul de alimentare cu energie şi va fi nevoită să-şi sisteze activitatea. În această situaţie, reprezentanţii legali ai beach-barului Bourbon dau dovadă de o inconştienţă crasă, punînd în pericol sistemul de alimentare cu apă potabilă”, a declarat purtătorul de cuvînt al RAJA, Irina Oprea. Pentru că, în conformitate cu Codul Penal, art. 208-209, acţiunea de furt calificat se pedepseşte cu închisoarea, RAJA a depus, în cursul zilei de ieri, după ce beach-barul a fost debranşat, o plîngere penală împotriva reprezentanţilor legali ai beach-barului Bourbon, aparţinînd societăţii Amărui SRL. În plus, RAJA SA a solicitat, tot prin instanţă, acordarea de despăgubiri de zeci de mii de lei, despăgubiri aferente consumului de apă furat. Această situaţie nu ar fi fost posibilă dacă unul dintre cei mai importanţi actori ai litoralului, Direcţia Apelor Dobrogea Litoral, şi-ar fi făcut, la timp, datoria, aceea de demola construcţiile ilegale de pe plaje. Menţionăm că, după două luni de la începerea sezonului estival, DADL a început să dărîme beach-barurile ilegale (şi legale, din cînd în cînd - vezi cazul Kudos!), speriind turiştii care nu înţeleg de ce, în plin sezon, trebuie să fie deranjaţi şi daţi afară de la terase care apoi sînt transformate în ruine, sub ochii lor. Bourbon este unul dintre beach-barurile necuprinse în PUZ, care funcţionează ilegal, nestingherit, încă de la începutul sezonului şi căruia Primăria Constanţa i-a trimis somaţie de intrare în legalitate şi amendă cu măsură de desfiinţare, epuizînd astfel toate metodele legale de constrîngere. Dacă DADL ar fi intrat în scenă la timp, RAJA nu ar mai fi fost păgubită de zeci de mii de lei. Însă, în condiţiile în care directorul DADL, Gheorghe Babu s-a lăudat că, doar peste cadavrul său se va dărîma Bourbon, nu putem trage decît o singură concluzie: Bourbon poate să fure apă şi să funcţioneze ilegal, deoarece are în spate însăşi instituţia care trebuie să-l dărîme (şi ramificaţiile ei)!