Berea belgiană sau rumba cubaneză, în patrimoniul cultural imaterial UNESCO

Cultura berii în Belgia, rumba cubaneză, Sărbătorirea Noului An pe 21 martie în 12 ţări şi evenimentul Mangal Shobhajatra au fost introduse pe 30 noiembrie 2016 în patrimoniul cultural imaterial al umanităţii, printr-o decizie UNESCO. Belgia numără peste 1.500 de tipuri de bere diferite şi consideră că ”berea înseamnă ritual şi cultură”. ”Rumba cubaneză înseamnă senzualitate şi bucuria de a trăi în ciuda tuturor limitelor şi istoriei politice”, se arată în comunicatul UNESCO. Sărbătorirea Noului An pe 21 martie în 12 ţări, Afganistan, Azerbaidjan, India, Iran, Irak, Kazakhstan, Kîrghîzstan, Uzbekistan, Pakistan, Tadjikistan, Turkmenistan şi Turcia, cunoscută sub numele de Nowruz în India şi în Iran, se adaugă la lista de cinci nou-intrate pe lista patrimoniului cultural imaterial. Mangal Shobhajatra, un eveniment cultural creat de studenţi în Bangladesh, a fost apreciat de UNESCO. Cele 24 de perioade solare chinezeşti, importante pentru agricultori, încheie lista.

Comitetul decizional UNESCO îşi are sediul din 28 noiembrie până în 2 decembrie în Etiopia, unde examinează dosarele a 37 de candidaţi înscrişi pe lista reprezentativă a diferitelor tipuri de patrimoniu viu (dans, muzică, gastronomie, sărbători sau festivaluri).