Beyonce va avea propriul parfum

Precum Britney Spears şi soţii Beckhams, Halle Berry, Sarah Jessica Parker sau Gwen Stefani, cîntăreaţa americană de culoare îşi va lansa propriul parfum sub marca Coty, anul viitor. “În opinia mea, parfumul reflectă atitudinea şi stilul unic al unei femei”, a declarat Beyonce. “Deşi îmi plac mai multe parfumuri, nu găsisem încă acea esenţă care să reflecte adevărata mea personalitate şi să mă reprezinte ca femeie. Colaborînd cu Coty Inc., am putut să transform în realitate ideea mea despre ce înseamnă parfumul ideal, prin conceperea unei esenţe puternice şi sofisticate, care reflectă puterea mea interioară”, a adăugat vedeta. Deşi aceasta va fi prima tentativă a artistei americane de a crea un parfum propriu, aceasta a reprezentat deja imaginea altor branduri, precum True Star, lansat de Tommy Hillfiger în 2004 sau “Diamonds”, lansat de Emporio Armani în 2007. Beyonce nu a dezvăluit deocamdată nicio informaţie despre esenţele folosite şi despre aroma viitorului ei parfum, însă a confirmat data lansării acestuia: primăvara anului viitor.