Braconieri prinşi în flagrant de jandarmi

Lucrătorii din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Tomis (GJMT) Constanţa împreună cu inspectorii Agenţiei Naţionale de Pescuit şi Acvacultură - filiala Constanţa au efectuat, marţi după-amiază, o acţiune pe linia prevenirii şi combaterii braconajului piscicol pe raza localităţii Sinoe, comuna Mihai Viteazu. Cu această ocazie au depistat trei persoane domiciliate în Mihai Viteazu care transportau cu o Dacie aprox. 100 kg de peşte, din speciile crap, caras şi şalău, ambalat în saci din plastic. În plus, cei trei bărbaţi, Sorin Robert B. (30 ani), Ştefan C. (30 ani) şi Virgil L. (26 ani), mai aveau asupra lor un kilometru de plasă monofilament, interzisă prin lege. Pescuitul cu ajutorul plaselor monofilament este ilegal deoarece duce la distrugerea faunei piscicole. Specialiştii afirmă că prin plasa extrem de deasă, care se importă, în special, din China, nu scapă nici măcar puietul foarte mic, lucru care împiedică perpetuarea speciilor de peşti. Potrivit purtătorului de cuvînt al GJMT, lt. col. Sorin Mustăţea, unul dintre cei trei indivizi prinşi avînd asupra lor peştele braconat este recidivist, el fiind urmărit penal pentru o infracţiune similară înfăptuită cu puţin timp în urmă. Celor trei le-au fost întocmite actele premergătoare începerii urmăririi penale pentru săvîrşirea infracţiunilor de braconaj piscicol, deţinere de plase monofilament şi asociere în vederea săvîrşirii de infracţiuni. “Plasele monofilament au rămas în custodia noastră, iar peştele a fost depus la un centru de comercializare a peştelui şi produselor din peşte în vederea valorificării”, a declarat lt. col. Sorin Mustăţea. Astfel de infracţiuni sînt frecvente în judeţul Constanţa. Numai în 2006, GJMT a depistat 33 de infracţiuni de braconaj, cu 41 de autori. În plus, au fost confiscate 5 bărci pescăreşti, un motor de barcă, 10 km de plase monofilament şi aprox. 1,5 tone de peşte. Purtătorul de cuvînt al GJMT a adăugat că, în Constanţa, anul trecut, au fost descoperite şi 36 de acţiuni de comercializare ilicită a aprox. 700 kg de peşte, cu 39 de autori.