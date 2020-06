Bucurie în tabăra Viitorului după victoria cu Poli Iaşi

FC Viitorul Constanţa s-a desprins în fruntea clasamentului din play-out la şapte puncte faţă de Sepsi Sf. Gheorghe, în urma victoriei de duminică, de pe teren propriu, 2-1 cu CSM Politehnica Iaşi (A. Ciobanu 26, V. Ghiţă 72 / Passaglia 37). Trei puncte importante câştigate de Viitorul în etapa a treia a play-out-ului Ligii 1 la fotbal, după trei luni de pauză, la capătul unei partide în care fotbaliştii pregătiţi de Gheorghe Hagi au etalat un joc foarte bun în multe momente ale întâlnirii.

„Ne bucurăm pentru cele trei puncte. Ştiam că întâlnim cel mai experimentat antrenor din generaţia noastră, un antrenor foarte bun, care ştie să pregătească meciurile foarte bine. Cu toate că am avut răbdare, am construit bine, nu ne-am creat multe ocazii clare în ultimii treizeci de metri. Am luat gol la singurul atac foarte bun al lor. Ştiam că în a doua repriză dispare prospeţimea. Am făcut schimbările bune. O victorie frumoasă. Ne trebuiau cele trei puncte. Victoriile aduc încredere. O echipă preocupată să joace, să combine bine pe zonele laterale, dar mai puţin inspiraţi în careu. Acolo cred că am suferit”, a declarat managerul tehnic al Viitorului.

Despre absenţa spectatorilor din tribune, Gică Hagi a spus: „Eu am jucat fotbal pentru ei. Şi cred că şi acum, ca şi antrenor, trebuie să joci pentru ei, pentru că îţi dau adrenalina, te motivează, îţi dau tot spiritul care trebuie să îi ai la un meci. În rest pare un meci de pregătire, un antrenament, dar ştim că e meci oficial. Mi-am conectat echipa să fie sută la sută, să uite de clasament, că suntem pe primul loc în play-out şi trebuie să producem rezultate. Trebuie să ştiu să-mi motivez jucătorii. Noi vrem să câştigăm fiecare meci”.

În etapa viitoare, FC Viitorul va evolua în deplasare, miercuri, 17 iunie, de la ora 20.00, la Ploieşti, cu Chindia Târgovişte.

Clasament play-out:

7. FC VIITORUL CONSTANŢA 27p (golaveraj: 5-3)

8. Sepsi Sf. Gheorghe 20p (3-3)

9. FC Hermannstadt 18p (3-2)

10. Dinamo Bucureşti 17p (0-2)

11. FC Voluntari 15p (4-1)

12. CSM Politehnica Iaşi 15p (3-3)

13. Chindia Târgovişte 14p (1-2)

14. Academica Clinceni 14p (3-6)

Locul 12 (locul 6 din play-out) va disputa un baraj cu echipa de pe locul 3 din Liga a 2-a.

Locurile 13-14 (locurile 7-8 din play-out) vor retrograda direct în Liga a 2-a.